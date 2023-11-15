Большая новостройка

Эту территорию площадью свыше 400 га, относящуюся к Зачаганскому поселковому округу г. Уральска, власти города осваивают уже несколько лет. С 2018 года начато подведение сюда инженерных сетей, с прошлого – ведется строительство жилья, а также магистральных и основных внутриквартальных дорог. Ранее планировалось построить здесь порядка 150 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проект детальной планировки пересмотрен. Впрочем, его корректировка продолжается и сейчас. В рамках реализации первого этапа застройки микрорайона здесь решено возводить 76 многоквартирных жилых домов, а также 67 административных, социальных и коммерческих объектов.

– Жилье планируется строить как за счет частных инвес­тиций, так и на бюджетные средства, – рассказывает руководитель отдела строительства г. Уральс­ка Асланбек Ибасов. – В четырех кварталах микрорайона за счет бюджета будут возведены 25 многоквартирных жилых домов – 15 девятиэтажек и 10 пятиэтажек, это свыше 4 800 квартир. Оператором строительства является акимат города Уральска. Два квартала будут девятиэтажные, два – пяти­этажные. Каждый из них со своим архитектурным обликом. Для этого мы специально рекомендуем подрядчикам приобретать облицовочный материал, соблюдая цветовую гамму. Уже начато строительство девяти домов, в том числе восьми пятиэтажек. На первом этаже девятиэтажек будут располагаться коммерческие и социальные объекты.

Строительство ведут как местные подрядчики, так и компании из других регионов.

Как отметили в городском акимате, интерес у частных застройщиков, взявших в новом микрорайоне землю на праве аренды, заметно вырос. Но пока лишь единицы приступили к возведению коммерческого жилья. Основным стимулом для их активной работы будет завершение строительства социальных объектов, таких как детские сады и школы. Участки для этого уже определены. И если детские сады будут возводить инвесторы, которых город пока еще ждет, то строительство школы на 1 500 ученических мест начнут уже в следующем году за счет финансирования по линии нацхолдинга «Самрук-Казына» в рамках госпрограммы «Комфорт­ные школы». Всего согласно ПДП в микрорайоне предусмотрено строительство трех школ.

Строительство одной пяти­этажки уже завершено под ключ, а еще несколько домов закончат до конца этого года, однако заселение намечено на вторую половину 2024-го. Дело в том, что в микрорайоне проложены пока только основные магис­тральные инженерные сети. Определен подрядчик по ряду объектов, который уже начал подводку инженерных сетей к новостройкам, в следующем году с началом теплого сезона он проведет благоустройство дворов с обустройством подъездных путей, озеленением, строительством детских игровых и спортивных площадок. До конца следующего года планируется сдать 11 домов: это 1 124 квартиры, или более 76 тыс. кв. м жилья, предназначенного для очередников МИО, вкладчиков «Отбасы банка».

С прошлого года в микрорайоне начато строительство магистральных и основных внут­риквартальных дорог общей протяженностью 27 км. На одних участках уложено два слоя асфальта, на других идут работы по обустройству основания дорожного полотна. Вдоль проезжей части проектами запланированы укладка полосы из брусчатки, установка опор освещения, озеленение, обустройство систем водоотведения, тротуарных и велосипедных дорожек. Из бюджета на эти цели выделено 12 млрд тенге, 4 млрд будут освоены в текущем году. Основные дорожные работы намечено завершить в 2024-м.

С учетом потребности в увеличении мощностей инженерных сетей разработаны проекты по строительству трансформаторной подстанции 110⁄35 кВ, повысительной насосной станции, а также канализационной насос­ной станции с двумя основными магистральными нитками до канализационных очистных со­оружений. Подрядчики определены, заключены договоры. Завершение данных проектов планируется в 2024–2025 годах.

О том, каких масштабных инвес­тиций требует новый мик­рорайон, говорят и следующие цифры. Так, строительство ПНС с резервуарами обойдется бюджету в более чем 2,6 млрд тенге, КНС с сетями водоотведения – свыше 1,9 млрд тенге, внутриплощадочных сетей и благоустройство только в двух кварталах – более 1,6 млрд тенге, внутриквартальные проезды по первой очереди строительства – свыше 12 млрд тенге.

Реабилитационный центр для инвалидов на 150 мест – первый социальный объект микрорайона «Акжайык». Его строительство началось в 2022 году за счет средств, выделенных из респуб­ликанского бюджета. Проект предусматривает пять блоков, где разместятся спальные корпуса, процедурные кабинеты, спортзал, бассейн, актовый зал, кухня и столовая. На территории уже установлены теплица, гараж, следующей весной появится спортплощадка с тренажерами на открытом воздухе. Работы на объекте продолжатся и зимой. Сдача центра в эксплуатацию намечена на четвертый квартал следующего года.

Пока под вопросом у городских властей место, где будет построен мост через реку Чаган. Несколько лет часть местного сообщества выступает против его строительства, мотивируя это тем, что из-за него пострадают пойменные леса. Между тем магистрали, соединяющие поселковый округ с остальной частью города, испытывают большие нагрузки, особенно в часы пик. Можно представить, как эти нагрузки увеличатся, когда новый микрорайон уже через несколько лет добавит округу порядка 50 тыс. новых жителей.