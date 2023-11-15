Большая новостройка

Статьи
197
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В следующем году в новом микрорайоне областного центра «Акжайык» ожидаются первые новоселья.

фото Романа Дроздова

Эту территорию площадью свыше 400 га, относящуюся к Зачаганскому поселковому округу г. Уральска, власти города осваивают уже несколько лет. С 2018 года начато подведение сюда инженерных сетей, с прошлого – ведется строительство жилья, а также магистральных и основных внутриквартальных дорог. Ранее планировалось построить здесь порядка 150 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проект детальной планировки пересмотрен. Впрочем, его корректировка продолжается и сейчас. В рамках реализации первого этапа застройки микрорайона здесь решено возводить 76 многоквартирных жилых домов, а также 67 административных, социальных и коммерческих объектов.

– Жилье планируется строить как за счет частных инвес­тиций, так и на бюджетные средства, – рассказывает руководитель отдела строительства г. Уральс­ка Асланбек Ибасов. – В четырех кварталах микрорайона за счет бюджета будут возведены 25 многоквартирных жилых домов – 15 девятиэтажек и 10 пятиэтажек, это свыше 4 800 квартир. Оператором строительства является акимат города Уральска. Два квартала будут девятиэтажные, два – пяти­этажные. Каждый из них со своим архитектурным обликом. Для этого мы специально рекомендуем подрядчикам приобретать облицовочный материал, соблюдая цветовую гамму. Уже начато строительство девяти домов, в том числе восьми пятиэтажек. На первом этаже девятиэтажек будут располагаться коммерческие и социальные объекты.

Строительство ведут как местные подрядчики, так и компании из других регионов.

Как отметили в городском акимате, интерес у частных застройщиков, взявших в новом микрорайоне землю на праве аренды, заметно вырос. Но пока лишь единицы приступили к возведению коммерческого жилья. Основным стимулом для их активной работы будет завершение строительства социальных объектов, таких как детские сады и школы. Участки для этого уже определены. И если детские сады будут возводить инвесторы, которых город пока еще ждет, то строительство школы на 1 500 ученических мест начнут уже в следующем году за счет финансирования по линии нацхолдинга «Самрук-Казына» в рамках госпрограммы «Комфорт­ные школы». Всего согласно ПДП в микрорайоне предусмотрено строительство трех школ.

Строительство одной пяти­этажки уже завершено под ключ, а еще несколько домов закончат до конца этого года, однако заселение намечено на вторую половину 2024-го. Дело в том, что в микрорайоне проложены пока только основные магис­тральные инженерные сети. Определен подрядчик по ряду объектов, который уже начал подводку инженерных сетей к новостройкам, в следующем году с началом теплого сезона он проведет благоустройство дворов с обустройством подъездных путей, озеленением, строительством детских игровых и спортивных площадок. До конца следующего года планируется сдать 11 домов: это 1 124 квартиры, или более 76 тыс. кв. м жилья, предназначенного для очередников МИО, вкладчиков «Отбасы банка».

С прошлого года в микрорайоне начато строительство магистральных и основных внут­риквартальных дорог общей протяженностью 27 км. На одних участках уложено два слоя асфальта, на других идут работы по обустройству основания дорожного полотна. Вдоль проезжей части проектами запланированы укладка полосы из брусчатки, установка опор освещения, озеленение, обустройство систем водоотведения, тротуарных и велосипедных дорожек. Из бюджета на эти цели выделено 12 млрд тенге, 4 млрд будут освоены в текущем году. Основные дорожные работы намечено завершить в 2024-м.

С учетом потребности в увеличении мощностей инженерных сетей разработаны проекты по строительству трансформаторной подстанции 110⁄35 кВ, повысительной насосной станции, а также канализационной насос­ной станции с двумя основными магистральными нитками до канализационных очистных со­оружений. Подрядчики определены, заключены договоры. Завершение данных проектов планируется в 2024–2025 годах.

О том, каких масштабных инвес­тиций требует новый мик­рорайон, говорят и следующие цифры. Так, строительство ПНС с резервуарами обойдется бюджету в более чем 2,6 млрд тенге, КНС с сетями водоотведения – свыше 1,9 млрд тенге, внутриплощадочных сетей и благоустройство только в двух кварталах – более 1,6 млрд тенге, внутриквартальные проезды по первой очереди строительства – свыше 12 млрд тенге.

Реабилитационный центр для инвалидов на 150 мест – первый социальный объект микрорайона «Акжайык». Его строительство началось в 2022 году за счет средств, выделенных из респуб­ликанского бюджета. Проект предусматривает пять блоков, где разместятся спальные корпуса, процедурные кабинеты, спортзал, бассейн, актовый зал, кухня и столовая. На территории уже установлены теплица, гараж, следующей весной появится спортплощадка с тренажерами на открытом воздухе. Работы на объекте продолжатся и зимой. Сдача центра в эксплуатацию намечена на четвертый квартал следующего года.

Пока под вопросом у городских властей место, где будет построен мост через реку Чаган. Несколько лет часть местного сообщества выступает против его строительства, мотивируя это тем, что из-за него пострадают пойменные леса. Между тем магистрали, соединяющие поселковый округ с остальной частью города, испытывают большие нагрузки, особенно в часы пик. Можно представить, как эти нагрузки увеличатся, когда новый микрорайон уже через несколько лет добавит округу порядка 50 тыс. новых жителей.

#жилье #новоселье #Уральск. новостройки #Акжайык

Популярное

Все
Мечты Ильдара и Ильнара
В Караганде достроили зимнее здание зоопарка, которое ждали пять лет
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Берлин в восторге
Платят дважды за одну услугу
Время и деньги
Кто не везет, на том не едут
Всегда быть в тренде
Поколение белоручек
Олицетворение независимости
Нейтралитет как искусство
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Национальная валюта Казахстана отмечает юбилей
На всю Юго-Восточную Азию
Одна минута для здоровья
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Новый вид воинской службы предлагают ввести в Казахстане
Романс в осенний тихий вечер
В Казахстане запустили цифровой тенге
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Казахская Мария Кюри
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Проверки на дорогах
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

С почетом на Родину
Тенге отмечает 30-летие
На радость казталовцам
Дополнительный рычаг влияния

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]