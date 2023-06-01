Большая перемена

Занятия в традиционном формате стали глотком свежего воздуха после длительного периода дистанционного обучения во время пандемии коронавируса. Но возвращение в прежнюю колею предполагало внедрение некоторых новшеств. Перед руководителями школ и педагогами встала первостепенная задача – выявить и восполнить пробелы в знаниях их подопечных. Именно она стала, так сказать, двигателем процесса и прогресса.

– Такая работа проведена во всех средних учебных заведениях региона, – отметила руководитель отдела областного управления образования Зульфира Сейдуалиева. – Нужно было определить слабоуспевающий контингент, выявить причины отставания, уровень учебных достижений и упущения, организовать с ребятами дополнительные занятия.

Педагогам предоставили возможность самостоятельно разработать алгоритм восполнения знаний школьников по всем предметам. При этом были учтены образовательные потребности каждого учащегося.

Что касается профилизации, то, по словам Зульфиры Сейдуалиевой, масштабных изменений нет. Учебный процесс в общеобразовательных школах велся в соответствии с типовыми учебными планами. Однако в их выборе средним учебным заведениям на основании решения педагогического совета предоставлялась академическая свобода. Такие планы существуют как для всей школы, параллелей, так и каждого класса в отдельности.

– Прежними остались учебники и учебно-методические пособия. Их перечень утвержден в июне прошлого года Министерством просвещения, – сказала руководитель отдела. – Зато изменения коснулись списка изу­чаемых школьных дисциплин. Так, в прошедшем учебном году был пересмотрен учебный план для первых классов. В школах с казахским языком обучения стали преподавать предметы «Әліппе» и «Ана тілі», исключены из программы «Русский язык» и «Иностранный язык». А в школах с русским языком обучения теперь проводятся уроки по таким дисциплинам, как «Казахский язык», «Букварь» и «Обучение грамоте», перестали вести «Иностранный язык».

Кроме того, «Художественный труд», некогда объединивший два предмета, вновь разделен на «Трудовое обучение» и «Изоб­разительное искусство». А вот «Самопознание» убрали из инвариантного компонента типового учебного плана.

Впервые в этом году увеличилась продолжительность учебного периода. Это ощутили на себе учащиеся 2–11-х (12-х) классов. Их занятия длились 36 учебных недель, первоклашки учились на семь дней меньше.

Как объяснили в региональном образовательном ведомстве, с переходом школ на пятидневную учебную неделю возникла необходимость перераспределения учебной нагрузки, которая выполнялась по субботам, на другие дни недели. Это стало возможным только за счет увеличения продолжительности учебного года. Данный шаг позволил оптимизировать учебный материал, снизить нагрузку на учащихся, предусмотреть дополнительные часы на изучение, закрепление и повторение сложных тем.

– В 1–4-х классах часы вариативного компонента учебного плана рекомендовано выделять на изучение математики. Эти уроки направлены на развитие математической грамотности и речи. Что касается учащихся постарше, то в 5–9-х классах дополнительные часы отводятся на специальный курс «Глобальные компетенции», – проинформировала Зульфира Сейдуалиева.

Итоги работы за учебный год подводят сейчас в 492 организациях среднего образования области. Открываются летние пришкольные лагеря. В учреждениях образования в текущем учебном году обучено и воспитано более 248 тыс. учащихся.

– 31 мая, в последний день учебы, во всех школах региона прошли уроки согласно утверж­денному расписанию. В завершение состоялись классные часы. В подготовке к ним никаких ограничений не было. Сценарий разрабатывали учителя самостоятельно с учетом возрастных особенностей классов. Во время этого занятия подводились итоги учебного года, говорилось о безопасном поведении в период длительных летних каникул, – подытожила представитель управления образования.