Больше активности и открытости

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Аскар Бейсенбаев

Сезон еврокубков для казахстанских футбольных команд лишь начался, а мы уже понесли первую серьезную потерю. Напомним, на этой неделе алматинский «Кайрат» добился успеха в Лиге чемпионов, пройдя в следующий круг. Однако из Лиги Европы выбыл «Актобе», а из Лиги конференций – шымкентский «Ордабасы».

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отметим, что актюбинцам достался, пожалуй, самый сильный соперник – польская «Легия», которая и выиграла оба матча с одинаковым счетом 1:0. Тем не менее «Актобе» сыграл довольно неплохо и, к радости болельщиков, продолжит выступать в Европе, но уже в Лиге конференций.

А вот шымкентский «Ордабасы», увы, из года в год продолжает разочаровывать своими выступлениями на международной арене. Просто невозможно понять, как команда, которой достаются не самые сильные соперники, умудряется с завидным постоянством проигрывать практически всем европейским дружинам, в то время как в казахстанском чемпионате играет куда сильнее.

Вот и в этот раз шымкентцы не справились с достаточно скромным грузинским «Торпедо». Все наши команды, выступающие в Европе, уверен, прошли бы «Торпедо» без проблем. Что тут говорить, если футболисты «Ордабасы» дома, при переполненных трибунах и оказавшись в большинстве, не смогли забить, а в гостях, дважды ведя в счете, тоже уступили. Не исключаю, что многие из разочарованных болельщиков больше не хотят видеть свой клуб в еврокубках, дабы не испытывать боли от их выступлений.

В последнее время футболу в Казахстане уделяется очень большое внимание. Но воз и ныне там. Даже смена руководства федерации не дает видимых результатов – что в сборной, что в командах. Более того, вал скопившихся проблем что-то не очень-то решается...

Так, Глава государства говорит о расширении инфраструктуры, строи­тельстве новых стадионов. Но, кроме арены, возводимой в Кызылорде, строи­тельства других более или менее заметных объектов что-то не видно. Где заявленные суперарены в Шымкенте и Актобе? Когда же начнутся работы на этих объектах?

Еще один большой вопрос – уровень нашего национального чемпионата. Так, совсем недавно глава Казах­станской федерации футбола Марат Омаров признал наличие договорных матчей в национальных турнирах, сославшись на данные международной организации «Спорт Радар», где Казахстан занимает... четвертое место в мире! Вы представляете себе? При этом чиновники от футбола утверж­дают, что КФФ активно борется с эти позорным явлением.

Как борется, пока тоже не видно. Разве только от случая к случаю, как это произошло на минувшей неделе, когда только уж после очень подозрительного поединка в Туркестане между местным «Тураном» и петропавловским «Кызылжаром» до конца сезона были отстранены главный судья и видеоассистент.

Докажут ли их вину и понесут ли они наказание, мы узнаем позже. Но тут еще вопрос в открытости всех этих расследований. Не секрет, что многие специалисты, журналисты, болельщики сомневаются в том, что «разборки будут честными и принципиальными». И все они едины во мнении: с коррупцией в футболе надо действовать предельно жестко, и каждый случай должен получать соответствующий резонанс не только у общественности, но и в правовом поле. Иначе нам предстоит жалкое существование как на международной арене, так и своем внутреннем чемпионате.

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#Спорт #футбол #Кайрат #Ордабасы #Лига конференций

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