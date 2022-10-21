Больше месяца ищут пропавшего 14-летнего мальчика в Алматинской области

Полицейские Алматинской области разыскивают без вести пропавшего 14-летнего мальчика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Талгарское районное управление полиции разыскивает без вести пропавшего Касейина Мурала 2007 года рождения из посёлка Кокдала Талгарского района. Мальчик вышел из дома 11 сентября около 14:00 часов и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост – 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в свитер светло-серого цвета, черные шорты, на ногах – красные кроссовки.

Стражи порядка просят всех, кто обладает информацией о подростке, сообщить по телефонам: 8 701 375 92 91 или 102.