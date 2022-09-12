Фото: Минтруда РК
Общество , Занятость
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова встретилась с активистами движения женщин за снижение пенсионного возраста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

9 сентября в Минтруда прошла очередная встреча c активистами «Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин 58 лет» с участием главы ведомства и депутатов Парламента.

Были представлены меры по обеспечению граждан адекватными размерами пенсий. Представителям движения разъяснили поручения Главы государства, озвученные в Послании, по повышению эффективности пенсионной системы:

- о приостановлении запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года;

- о повышении совокупной пенсии в среднем на 27% в течение последующих 3 лет. Оно коснётся более 2 млн состоявшихся пенсионеров, а также будущих пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 1998 года.

На встрече также были обозначены действующие законодательные основы раннего выхода на пенсию, в том числе путем заключения договора пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений. При этом участники встречи были проинформированы о работе, начатой с Национальным банком, по пересмотру параметров, используемых при определении стоимости пенсионного аннуитета для обеспечения его большей доступности для казахстанцев.

Также был рассмотрен вопрос возможности распространения опыта КТЖ по предоставлению лицам предпенсионного возраста досрочного выхода на пенсию. При этом работодатель согласно коллективному договору обязуется осуществлять выплаты работнику до достижения им общеустановленного пенсионного возраста.

Для вовлечения неработающих женщин предпенсионного возраста в активные меры занятости министерство реализует проект «Серебряный возраст». В рамках проекта женщин трудоустраивают в качестве индивидуальных помощников, социальных работников по уходу, консультантов по социальной работе, наставников для молодых работников и др. Со следующего года в нем могут участвовать лица старше 50 лет (сейчас только лица старше 58 лет).

Период участия в этом проекте будет засчитываться в трудовой стаж, а сумма выплаты в размере 30 МРП (100 тысяч тенге в 2023 году) будет рассматриваться как доход при исчислении пенсии. И женщины при выходе на пенсию будут получать не 20 тысяч тенге как сейчас, а до 70 тысяч тенге в зависимости от стажа участия в проекте.

Для тех, которые не имеют трудового стажа до 1998 года и получающих пенсию только из накопительной пенсионной системы, будет введена новая условно-накопительная пенсия. Выплаты из этой системы будут производиться за счёт дополнительных взносов, осуществляемых работодателями в пользу своих работников.

Таким образом, предпринимаемые меры позволят обеспечить адекватными размерами пенсий не только состоявшихся, но и будущих пенсионеров.

 

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