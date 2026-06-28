Жара до 40 градусов сохранится в Казахстане до конца июня

Погода

На большей части Казахстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане сохраняется сложная погодная обстановка. После кратковременного ухудшения погоды 28 июня с дождями, грозами и сильным ветром в отдельных регионах страны вновь усилится жара. По данным Казгидромета, высокие температуры и чрезвычайная пожарная опасность сохранятся как минимум до конца месяца.

28 июня на западе, севере и в центре страны местами пройдут дожди, грозы, возможны град и шквалистый ветер. Осадки ожидаются в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, области Абай, а также в ряде южных и восточных регионов.

Однако уже с 29 июня основным погодным фактором вновь станет аномальная жара.

По прогнозу синоптиков, 29 июня температура воздуха на юге Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, области Абай и на востоке Карагандинской области достигнет 40 градусов.

До 30 июня в Восточно-Казахстанской области сохранится сильная жара 30–38 градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Алматинской области и области Жетісу, где дневная температура также будет достигать 38 градусов.

Особенно жарко будет в северных районах Алматинской области и области Жетісу, где до 29 июня прогнозируется очень сильная жара до 40 градусов.

На большей части территории страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим жителям рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности, отказаться от разведения открытого огня и избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы.

Как сообщили в Казгидромете, штормовые предупреждения по сильной жаре и высокой пожарной опасности будут действовать до конца июня.

#погода #Казгидромет #метеоусловия

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