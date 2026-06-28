Кинологи Нацгвардии обменялись опытом на сборе в Шымкенте

Служу отечеству!
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание было уделено практической подготовке

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В Шымкенте состоялся учебно-методический сбор начальников кинологических служб, сообщает Kazpravda.kz

На базе учебного центра «Ақтас» воинской части 6506 Нацгвардии МВД РК, дислоцированной в Шымкенте, состоялся учебно-методический сбор с начальниками кинологических служб региональных командований и частей непосредственного подчинения.

Подобные мероприятия проводятся один раз в два года и направлены на совершенствование профессиональной подготовки офицеров-кинологов, повышение эффективности служебной деятельности и внедрение передового опыта в работу подразделений.

В ходе сбора участники обменялись накопленным практическим опытом, обсудили современные подходы к развитию кинологической службы войск правопорядка, а также актуальные вопросы подготовки специалистов и применения служебных собак при выполнении служебно-боевых задач.

В рамках учебно-методического сбора были рассмотрены передовые методы и практики подготовки служебных собак, применяемые в зарубежных странах. Участники изучили современные подходы к организации кинологической службы, совершенствованию системы дрессировки и повышению эффективности использования служебных собак при выполнении задач по обеспечению безопасности и охране общественного порядка.

Особое внимание было уделено практической подготовке. Занятия проводились на контрольно-пропускных пунктах охраняемых учреждений, где служебные собаки применяются для досмотра граждан, транспортных средств и грузов в условиях, максимально приближенных к реальной служебной деятельности.

Кроме того, начальники кинологических служб ознакомились с организацией работы профильных подразделений городского ДП, Пограничной службы КНБ РК, а также службы авиационной безопасности международного аэропорта Шымкента.

Проведённый учебно-методический сбор позволил участникам обменяться профессиональными наработками, повысить уровень подготовки специалистов и выработать единые подходы к дальнейшему развитию кинологической службы Нацгвардии МВД РК.

#Шымкент #Нацгвардия #сбор #кинологи

Популярное

Все
От цифровизации до международного вещания: как развивается медиасфера Казахстана
Аида Балаева поздравила работников СМИ с профессиональным праздником
Жара до 40 градусов сохранится в Казахстане до конца июня
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
В ВКО стартовал международный фестиваль мотоспорта
Кинологи Нацгвардии обменялись опытом на сборе в Шымкенте
Пресс-секретарь Президента поздравил журналистов и отметил их вклад в развитие страны
Профессиональная журналистика не должна тонуть в информационном шуме – эксперт
Минобороны предупредило о передвижении военной техники
Президент Сербии заявил о намерении уйти в отставку в ближайшие недели
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи человек
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Казахстанские спортсменки вошли в тройку лучших на Кубке мира
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Изменить подход к субсидированию
В колонию Тараза пытались пронести скрытую камеру под видом очков
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Токаев принял Саиду Мирзиёеву
Лучшие производства года назвали в Улытау
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Гвардейцы завоевали три золотые медали на Кубке мира по бок…
Атырауский военный психолог выиграла республиканский конкурс
Ветераны тюркского мира укрепляют братство: итоги междунаро…
Гвардейцы стали призерами международного турнира по джиу-дж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]