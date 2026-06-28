Кинологи Нацгвардии обменялись опытом на сборе в Шымкенте

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В Шымкенте состоялся учебно-методический сбор начальников кинологических служб, сообщает Kazpravda.kz

На базе учебного центра «Ақтас» воинской части 6506 Нацгвардии МВД РК, дислоцированной в Шымкенте, состоялся учебно-методический сбор с начальниками кинологических служб региональных командований и частей непосредственного подчинения.

Подобные мероприятия проводятся один раз в два года и направлены на совершенствование профессиональной подготовки офицеров-кинологов, повышение эффективности служебной деятельности и внедрение передового опыта в работу подразделений.

В ходе сбора участники обменялись накопленным практическим опытом, обсудили современные подходы к развитию кинологической службы войск правопорядка, а также актуальные вопросы подготовки специалистов и применения служебных собак при выполнении служебно-боевых задач.

В рамках учебно-методического сбора были рассмотрены передовые методы и практики подготовки служебных собак, применяемые в зарубежных странах. Участники изучили современные подходы к организации кинологической службы, совершенствованию системы дрессировки и повышению эффективности использования служебных собак при выполнении задач по обеспечению безопасности и охране общественного порядка.

Особое внимание было уделено практической подготовке. Занятия проводились на контрольно-пропускных пунктах охраняемых учреждений, где служебные собаки применяются для досмотра граждан, транспортных средств и грузов в условиях, максимально приближенных к реальной служебной деятельности.

Кроме того, начальники кинологических служб ознакомились с организацией работы профильных подразделений городского ДП, Пограничной службы КНБ РК, а также службы авиационной безопасности международного аэропорта Шымкента.

Проведённый учебно-методический сбор позволил участникам обменяться профессиональными наработками, повысить уровень подготовки специалистов и выработать единые подходы к дальнейшему развитию кинологической службы Нацгвардии МВД РК.