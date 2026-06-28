В ВКО стартовал международный фестиваль мотоспорта

В течение трех дней спортсмены будут соревноваться на сложных горных трассах Алтая

Фото: Акимат региона

В Риддере открылся первый международный фестиваль экстремального мотоспорта RIDDER EXTREME ENDURO, который собрал профессиональных райдеров, любителей мотоспорта и гостей из Казахстана и других стран, передает Kazpravda.kz.

Торжественное открытие прошло на площади Республики. Зрителей встретили показательные выступления райдеров, продемонстрировавших высокий уровень мастерства и сложные элементы экстремального вождения.

В течение трех дней участникам предстоит преодолеть сложные горные маршруты Алтая, где их ждут напряженная борьба, технически сложные трассы и насыщенная спортивная программа.

«RIDDER EXTREME ENDURO - это не только большой праздник спорта, но и важный шаг в развитии событийного туризма, популяризации активного образа жизни и укреплении имиджа Риддера как центра экстремального туризма и крупных международных мероприятий», - сообщили в акимате региона.

Помимо соревнований, для гостей фестиваля подготовлены различные развлекательные мероприятия и активности.