Большинство тяжких ДТП происходит на загородных трассах

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

С начала года в стране зарегистрировано свыше 10 тыс. аварий, в которых погиб 981 человек и свыше 12 тыс. получили травмы. Половина ДТП, случившихся за городом, – с летальным исходом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рассказывая на площадке СЦК о мероприятиях, призванных повысить безопасность дорожного движения, председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев причиной роста печальной статис­тики назвал низкую дисциплину на дорогах.

Так, с начала года полицией выявлено более 5 млн нарушений ПДД, в том числе оштрафовано 238 тыс. пешеходов. Задержано свыше 12 тыс. водителей в состоянии опьянения, выявлено 5 тыс. фактов выезда на встречную полосу. Суды лишили водительских прав поч­ти 14 тыс. человек. Подвергнуты административному аресту свыше 12 тыс. нарушителей.

Кроме того, как отметил спикер, безопас­ность дорожного движения не может быть обеспечена без должного состояния дорожной инфраструктуры.

– Пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных пешеходных переходов, освещения, тротуаров, – отметил Кайсар Султанбаев. – Проведя анализ потребности по стране, можем сказать: на сегодня требуется оборудовать светофорами порядка 600 пешеходных переходов. Мы анализируем каждое ДТП, в котором погибли или травмированы люди, устанавливаем условия и причины. Анализ указывает на наличие системных недостатков в этой сфере. Например, для всех областей характерна общая проблема – недостаточное количество дорог первой категории с четырьмя и более полосами движения.

При поддержке местных исполнительных органов сейчас на дорогах установлено свыше 24 тыс. автоматических камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Ими выявляется до 70% нарушений ПДД.

– Однако практически все они установлены в городах. Для решения проблем с безопасностью на загородных трассах оснащаем патрульные автомобили бортовыми системами фиксации нарушений правил дорожного движения, – рассказал Кайсар Султанбаев.

В последние годы, как отметил спикер, серь­езно обострилась проблема, связанная с эксплуа­тацией электросамокатов. Только за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 78 ДТП с участием этих средств передвижения, погибло двое, травмированы 76 человек. Выявлено свыше 12 тыс. нарушений ПДД.

– Другая проблема – курсирование мопедов, мокиков и скутеров. Их учет сейчас не ведется, ответственность за нарушения несущественная. Между тем за шесть месяцев текущего года с участием мопедов зарегистрировано 542 ДТП, погибли 27, травмированы 577 человек, – обратил внимание Кайсар Султанбаев.

#ДТП #МВД #авария #ПДД #СЦК

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