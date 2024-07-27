Большинство тяжких ДТП происходит на загородных трассах Свежий выпуск 27 июля 2024 г. 2:00 2 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики С начала года в стране зарегистрировано свыше 10 тыс. аварий, в которых погиб 981 человек и свыше 12 тыс. получили травмы. Половина ДТП, случившихся за городом, – с летальным исходом. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Рассказывая на площадке СЦК о мероприятиях, призванных повысить безопасность дорожного движения, председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев причиной роста печальной статистики назвал низкую дисциплину на дорогах. Так, с начала года полицией выявлено более 5 млн нарушений ПДД, в том числе оштрафовано 238 тыс. пешеходов. Задержано свыше 12 тыс. водителей в состоянии опьянения, выявлено 5 тыс. фактов выезда на встречную полосу. Суды лишили водительских прав почти 14 тыс. человек. Подвергнуты административному аресту свыше 12 тыс. нарушителей. Кроме того, как отметил спикер, безопасность дорожного движения не может быть обеспечена без должного состояния дорожной инфраструктуры. – Пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных пешеходных переходов, освещения, тротуаров, – отметил Кайсар Султанбаев. – Проведя анализ потребности по стране, можем сказать: на сегодня требуется оборудовать светофорами порядка 600 пешеходных переходов. Мы анализируем каждое ДТП, в котором погибли или травмированы люди, устанавливаем условия и причины. Анализ указывает на наличие системных недостатков в этой сфере. Например, для всех областей характерна общая проблема – недостаточное количество дорог первой категории с четырьмя и более полосами движения. При поддержке местных исполнительных органов сейчас на дорогах установлено свыше 24 тыс. автоматических камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Ими выявляется до 70% нарушений ПДД. – Однако практически все они установлены в городах. Для решения проблем с безопасностью на загородных трассах оснащаем патрульные автомобили бортовыми системами фиксации нарушений правил дорожного движения, – рассказал Кайсар Султанбаев. В последние годы, как отметил спикер, серьезно обострилась проблема, связанная с эксплуатацией электросамокатов. Только за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 78 ДТП с участием этих средств передвижения, погибло двое, травмированы 76 человек. Выявлено свыше 12 тыс. нарушений ПДД. – Другая проблема – курсирование мопедов, мокиков и скутеров. Их учет сейчас не ведется, ответственность за нарушения несущественная. Между тем за шесть месяцев текущего года с участием мопедов зарегистрировано 542 ДТП, погибли 27, травмированы 577 человек, – обратил внимание Кайсар Султанбаев. #ДТП #МВД #авария #ПДД #СЦК