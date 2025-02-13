Бороться с коррупцией сообща

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции было совершено 14 октября 2022 года в Астане. По информации первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Улана Саркулова, оно предусматривает расширение сотрудничества по ряду направлений, в частности, в осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции.

– В этом ряду также оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий, задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления, соз­дание и использование специальных информационных систем, – пояснил Улан Саркулов.

В своем содокладе руководитель рабочей группы Ерболат Саурыков отметил, что присоединившиеся к соглашению страны – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан – являются членами Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

– Данный орган отраслевого сотрудничества межгосударственного совета призван обеспечивать организацию и координацию указанной деятельности в пределах своей компетенции, а также осуществлять контроль за выполнением обязательств государств – участников соглашения в сфере противодействия коррупции, конструктивно взаимо­действовать с международными организациями и их структурами, – рассказал мажилисмен.

По его словам, ратификация документа будет способствовать реализации деятельности выше­указанного международного органа и расширению рамок многостороннего партнерства Казахстана и стран СНГ в сфере противодействия коррупции.

Между тем документ подписан Казахстаном с оговоркой. Депутат Дмитрий Колода попросил пояснить, что это за оговорка и почему она нужна. Замглавы антикоррупционного ведомства Улан Саркулов пояснил, что у каждой страны СНГ есть свои национальные интересы. В данном случае оговариваются условия передачи банковской, коммерческой и налоговой тайны.

– Мы в ущерб своим гражданам, своей стране не можем предоставлять такие данные. Эти сведения не передаются, – подчеркнул Саркулов.

По итогам прений депутаты решили принять закон о ратификации соглашения и направили его в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Согласно повестке, Мажилис ратифицировал Меморандум и Соглашение в форме обмена письмами к нему о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и ООН. С нормами международных документов депутатов ознакомил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев.

– Меморандум, устанавливающий административные, логистические и финансовые условия предоставления казахстанского персонала и имущества для участия в миссии UNDOF, был подписан 14 февраля 2024 года. Национальный миротворчес­кий контингент в количестве 139 военнослужащих и 26 единиц военной техники развернут в миссии на Голанских высотах с марта 2024 года. Ее целями являются поддержание перемирия между Израилем и Сирией, а также наблюдение и контроль за разъединением израильских и сирийских войск, – проинформировал замглавы Минобороны.

За участие нашей страны в указанной миссии ООН осуществляет Казахстану выплаты в размере около 5 млн долларов в год, из которых порядка 2,4 млн долларов составляют выплаты личному составу, остальное – за аренду техники, вооружения и имущества.

В целях урегулирования финансовых вопросов с ООН было заключено дополнительное соглашение к меморандуму. Оно предусматривает разделение получения выплат от ООН на два банковских счета. Таким образом, деньги за персонал получат военнослужащие, а деньги за имущество будут поступать в государственный бюджет.

Руководитель рабочей группы Константин Авершин в своем содокладе отметил, что ратифицированные документы соответствуют целям и задачам, пос­тавленным Военной доктриной государства. В число ее основных направлений входит усиление взаимодействия в области международной безо­пасности в рамках ООН, в том числе участие в миротворческой деятельности.

Озвучили мажилисмены и депутатские запросы. Так, Ирина Смирнова считает своевременным принять в Казахстане закон об иностранных агентах. В своем запросе депутат сообщила, что в Казахстане иностранное финансирование получают порядка 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США.

– По официальным данным Правительства, в стране предос­тавляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 – международные организации, 31 – иност­ранные государственные организации, 81 – зарубежные и казахстанские НПО. Финансовую и материально-техническую помощь нашим НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры, и посольства, не входящие в указанные списки. Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности, – отметила депутат.

Смирнова считает, что настало время решить: чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране – пользы или вреда. По ее мнению, если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфорт­но, действительно играют в свою собственную игру, их влиятельность может быть деструктивной.

– Пришло время пересмотреть статус ряда неправительственных организаций, годами работающих в «серой зоне», и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под «медиаподдержку», «правозащиту» и «повышение толерантности». В мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года. Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается закон США «О регистрации иностранных агентов», принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами конгресса. Уверена, что и Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуру для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник, – подчерк­нула депутат.

Ирина Смирнова считает необ­ходимым установить при этом ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход, по ее мнению, позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества.