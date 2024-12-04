Бозумбаев отчитался перед президентом по проекту стоимостью свыше 10 трлн тенге

Энергетика, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе подготовки Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В рамках проекта, рассчитанного на предстоящие 5 лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тысяч МВт электрической генерации.

Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге. Финансовые средства будут привлекаться на заемной основе с рынка и частично из республиканского бюджета.  

Комплексная модернизация позволит значительно снизить износ энергетических объектов и коммунального сектора, повысив надежность систем жизнеобеспечения населения.  

Кроме того, президент был проинформирован о новых подходах к осуществлению региональной политики, направленных на ликвидацию существующих разрывов между областями по обеспечению социальной, производственной и коммунальной инфраструктурой.  

Как отметил Канат Бозумбаев, во исполнение поручения главы государства будет создан Проектный офис региональной политики при правительстве в целях системной координации хода исполнения государственных программ.  

Также было доложено о перспективах реализации инвестиционного проекта по развитию авиационного хаба в Мангистауской области в качестве новой точки роста экономики данного региона и важного звена международной транспортно-логистической цепочки.

В завершение президент поручил Канату Бозумбаеву тщательно проработать и утвердить до конца года Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Также поставлена задача начать активную работу по реализации Концепции региональной политики.

 

#Токаев #энергетика #проекты #Бозумбаев

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