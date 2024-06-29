Будем беречь природу!

Таза Казахстан
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Юлия Пулина, область Улытау

245 трудовых коллективов – а это свыше двух тысяч человек – приняли участие в областной санитарной акции.

фото акимата области Улытау

Жители Жезказгана, Сатпаева и Каражала, а также Жанааркинского и Улытауского районов в очередной «чистый четверг» собрали свыше 70 тонн мусора. В рамках масштабных мероприятий, приуроченных к общенациональной акции «Таза Қазақстан», чистоту навели в 483 дворах, 24 парках и скверах, на территориях 61 историко-культурного памятника, а также 138 социальных объектов.

Но не только порядка ради старались улытаусцы, одна из главных целей акции – привлечь внимание жителей региона к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости бережного отношения к природе.

В субботнике, помимо трудовых коллективов, активное участие приняли молодежные отряды «Жасыл ел», а также волонтеры и местные жители. В областном центре прибрались на главных улицах, в парках и скверах, привели в порядок клумбы и газоны, зеленые насаждения.

Трудовые коллективы горняцкого города Сатпаева провели уборку, покраску, побелку на территориях производственных предприятий.

– В Сатпаеве существует давняя традиция проведения субботников, поэтому с начала акции «Таза Қазақстан» жители принимают в ней активное участие. И сегодня все трудовые коллективы, население города поддержали нашу инициативу, – отметила председатель молодежного движения «Жастар болашақ» Луиза Минбаева.

Жители многоэтажных домов в трех городах убрали и привели в порядок свои дворы. Акцией по уборке руководили председатели кооперативов собственников квартир.

Каражалцы тоже навели чистоту в своих дворах, а также ликвидировали несанкционированные свалки в черте города. Весь мусор был вывезен на специальный полигон. А в Жанааркинском, Улытауском районах области экологическую акцию провели возле родников и на берегу рек.

#акция #экология #субботник #трудовые коллективы

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