"Будем ставить вопрос об увольнении" – Аймагамбетов о низком качестве обеспечения школ безопасностью

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Не все регионы спешат выполнять поручение президента страны по обеспечению безопасности детей в школах и детских садах. К такому выводу пришел министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Вице-министр просвещения Гани Бейсембаев отчитался, что в крупных городах республики насчитывается 1 351 организация среднего образования. При этом в 83% из них заключили договор со специализированными службами охраны. Самые низкие показатели - в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Турникеты установлены в 63% школ. Самые низкие показатели - в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Мангистауской областях и в Алматы.

Видеокамеры выведены в Центры оперативного реагирования органов внутренних дел в 51% школ. Низкий показатель - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областях.

Из 190 колледжей 66% заключили договор со специализированными службами безопасности. Самые низкие показатели - в Туркестанской, Костанайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях.

В 78% колледжей установлено турникеты. Самый низкий показатель у Павлодарской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей.

88% колледжей оснащены «тревожной» кнопкой. Самый низкий показатель у Туркестанской, Атырауской, Алматинской областей.

Системы видеонаблюдения выведены в Центры оперативного реагирования органов внутренних дел в 44% колледжах. Низкий показатель - в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

Такое положение дел вызвало негодование Асхата Аймагамбетова.

«Родители, отправляя своих детей в колледжи, школы и детские сады, должны быть уверены в их безопасности. Этот вопрос рассматривается не один, а уже два года! В других государствах, знаете, происходят разные тревожные ситуации. Регионы, где низкие показатели, получается, там не проведена соответствующая работа, это значит, что акиматы этих областей не взяли под свой контроль этот вопрос, и управления образования не проводят работу на удовлетворительном уровне. Получается, вы пренебрегаете ворпосами безопасности детей?» - задался он вопросами.

По его словам, их 20 регионов в 4-5 областях встречаются такие проблемы.

«Мы будем вносить предложение по привлечению к ответственности за неисполнение этого поручения президента и поднимать этот вопрос на уровне правительства. Если до конца года не будут приняты меры, то будем решать вопрос об увольнении. Безопасность детей - это вам не шутки. Регионы, где показатели неудовлетворительны, должны завершить работы», - резюмировал глава Минпросвещения.