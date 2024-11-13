Будем здесь учиться на хорошо и отлично

По данным регионального директора по Кызылординской области АО «Samruk-Kazyna Construction» Нурлана Абдуллаева, сейчас в области строят еще девять комфортных школ. Четыре из них – в областном центре, пять – в райо­нах. Всего в рамках проекта в регионе откроют 21 школу на 12 300 мест.

– Инициатива Президента страны Касым-Жомарта Токаева по реализации национального проекта «Комфорт­ная школа» на самом деле создала комфорт­ные условия для образования детей, – прокомментировала глава городского отдела образования Жанат Садвакасова. – Средняя школа № 290 – первая государственная школа, построенная на левом берегу Сырдарьи города Кызылорды. До этого в новых микрорайонах левобережья работали только частные школы. Поэтому детям приходилось посещать учебные заведения на правом берегу, что отнимало много времени и сил. Ну а теперь все рядом, есть условия для всестороннего развития как для школьников, так и для учителей.

Директором школы была назначена Мольдир Смаханова, которая прошла подготовку руководителей школ в рамках программы Президентского кадрового резерва. Она рассказала, что образовательный процесс в школе начался со второй четверти. В 34 классах обучается 912 детей, работают 55 учителей. Здание разделено на три блока – для начальных, средних и старших классов. В каждом из них – спортивные залы, вестибюли, гардеробы, во всех классах – интерактивные доски,

LED-панели, компьютеры, принтеры «три в одном», в коридорах – устройства с чистой питьевой водой.

– Особое внимание уделяется безопас­ной, комфортной и безбарьер­ной среде для школьников, – отмечает директор. – Внутри и снаружи здания установлены видеокамеры, на входах – турникеты, которые открываются скуд-картами. Для передвижения школьников с ограниченными возможностями работают лифты, пандусы, тактильная дорожка, предусмотрены места для парковки. С каждым инклюзивным школьником работают педагоги-ассис­тенты, а также логопед, дефектолог, психолог. Есть специальный инклюзивный кабинет со всеми необходимыми устройствами, сенсорная комната, тренажеры. Одним словом, для детей-инвалидов созданы абсолютно равные условия для учебы.

Оснащение кабинетов не передать словами! В кабинете географии – куча карт, атласов, глобусов, в кабинете музыки – аккордеон, фортепиано, синтезатор, 25 домбр, набор национальных инструмен­тов. И такая комплектация во всех предметных классах. Глядя на эти шикарнейшие условия, сразу возникает мысль: попробуй-ка здесь не учиться хорошо! И невольно вспоминаешь свое детство…

Впечатлили и спортивные объекты. Для занятий физической культурой и прак­тически всеми видами спорта во дворе школы установлены современные беговые дорожки, волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки, теннисный корт, гимнастические снаряды, тренажеры и еще многое другое. А в коворкинг-залах дети могут поиграть в шахматы, шашки, асыки и другие игры. Такие же зоны «спокойствия» созданы для учителей.

Прекрасные условия и в кабинете труда для мальчиков. Здесь есть все, чтобы будущим защитникам Отечества и отцам семейства не вырасти белоручкой – токарные станки, столярные верстаки, лазерные аппараты, инструменты… В кабинете НВП – противогазы, ОЗК, муляжи оружия, учебные гранаты...

А кабинет труда для девочек – это настоящий швейный цех, оснащенный суперсовременным оборудованием.

– На базе кабинета технологии и дизайна мы планируем открыть свой учебно-производственный комбинат, – делится Мольдир Смаханова. – Хотим дать старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку. В мастерской мальчиков будем готовить будущих токарей, плотников, слесарей. Также мы открыли кабинет культуры питания. Здесь обучим ребят не только готовке блюд, но и правильному питанию, сервировке стола, этикету при прие­ме пищи. Для подготовки будущих поваров есть все необходимое – посуда, кухонные комбайны, духовки, плита и прочее.

Детям особо полюбился актовый зал школы. А как же иначе? В помещении на 200 мест проводят все культурно-массовые мероприятия. Недавно здесь в честь 100-летия автора повести «Менiң атым Қожа» Бердибека Сокпакбаева состоялся показ одноименного фильма.

На встрече директора с родителями школьников обсуждались вопросы работы родительского комитета и советов отцов, матерей и опеки. После собрания впечатлениями о новой школе с нами поделились родители учеников.

– Здесь учатся четверо моих детей, – говорит Рая Абдраманова. – Нашей радости нет предела, потому что школа замечательная! Здесь даже изменилось поведение у детей. Они всегда радостные, на занятия ходят с большим желанием, а придя с уроков, сами садятся за выполнение домашних заданий. Просто удивительно, такого ранее не наблюдалось. Раньше мы учились на другом конце города, очень трудно было добираться.

– Мою дочь Инкар каждый день приходилось провожать и встречать бабушке, – подхватила Жазира Канышбаева. – Комфортная школа решила множество проблем. Она близко к дому, здесь высокое качество образования, это сразу заметно по квалификации учителей. А про оснащение я могу говорить очень долго! Здесь созданы все возможные и невозможные условия для учебы. Наши дети просто в восторге!

Действительно, условия комфортной школы изменили даже взгляды детей. К примеру, восьмиклассница Айару Муханбет призналась, что у нее появилась новая мечта.

– В школе суперусловия, все совершенно новое, и уровень занятий очень высокий. Мне понравились учителя. Моим любимым предметом стал английский язык. Теперь в будущем хочу стать учителем иностранного языка, – поделилась девочка.

Нурсултан Асан из 9 «Ә» класса, как большинство мальчишек, увлекся робототехникой:

– Разница с прошлой школой огромная. Тут уроки проходят совсем по-другому, и учителя все активные и инициативные. В кабинетах много всего, чего я раньше и не видел. Меня, например, не увлекали автоматика и информатика. А теперь все по-другому. У меня проснулся интерес к робототехнике. Люблю

выдумывать и собирать свои конструкции.