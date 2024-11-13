Будем здесь учиться на хорошо и отлично

Образование
24
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде прошла презентация комфортной школы на 900 мест.

фото автора

По данным регионального директора по Кызылординской области АО «Samruk-Kazyna Construction» Нурлана Абдуллаева, сейчас в области строят еще девять комфортных школ. Четыре из них – в областном центре, пять – в райо­нах. Всего в рамках проекта в регионе откроют 21 школу на 12 300 мест.

– Инициатива Президента страны Касым-Жомарта Токаева по реализации национального проекта «Комфорт­ная школа» на самом деле создала комфорт­ные условия для образования детей, – прокомментировала глава городского отдела образования Жанат Садвакасова. – Средняя школа № 290 – первая государственная школа, построенная на левом берегу Сырдарьи города Кызылорды. До этого в новых микрорайонах левобережья работали только частные школы. Поэтому детям приходилось посещать учебные заведения на правом берегу, что отнимало много времени и сил. Ну а теперь все рядом, есть условия для всестороннего развития как для школьников, так и для учителей.

Директором школы была назначена Мольдир Смаханова, которая прошла подготовку руководителей школ в рамках программы Президентского кадрового резерва. Она рассказала, что образовательный процесс в школе начался со второй четверти. В 34 классах обучается 912 детей, работают 55 учителей. Здание разделено на три блока – для начальных, средних и старших классов. В каждом из них – спортивные залы, вестибюли, гардеробы, во всех классах – интерактивные доски,
LED-панели, компьютеры, принтеры «три в одном», в коридорах – устройства с чистой питьевой водой.

– Особое внимание уделяется безопас­ной, комфортной и безбарьер­ной среде для школьников, – отмечает директор. – Внутри и снаружи здания установлены видеокамеры, на входах – турникеты, которые открываются скуд-картами. Для передвижения школьников с ограниченными возможностями работают лифты, пандусы, тактильная дорожка, предусмотрены места для парковки. С каждым инклюзивным школьником работают педагоги-ассис­тенты, а также логопед, дефектолог, психолог. Есть специальный инклюзивный кабинет со всеми необходимыми устройствами, сенсорная комната, тренажеры. Одним словом, для детей-инвалидов созданы абсолютно равные условия для учебы.

Оснащение кабинетов не передать словами! В кабинете географии – куча карт, атласов, глобусов, в кабинете музыки – аккордеон, фортепиано, синтезатор, 25 домбр, набор национальных инструмен­тов. И такая комплектация во всех предметных классах. Глядя на эти шикарнейшие условия, сразу возникает мысль: попробуй-ка здесь не учиться хорошо! И невольно вспоминаешь свое детство…

Впечатлили и спортивные объекты. Для занятий физической культурой и прак­тически всеми видами спорта во дворе школы установлены современные беговые дорожки, волейбольные, футбольные, баскетбольные площадки, теннисный корт, гимнастические снаряды, тренажеры и еще многое другое. А в коворкинг-залах дети могут поиграть в шахматы, шашки, асыки и другие игры. Такие же зоны «спокойствия» созданы для учителей.

Прекрасные условия и в кабинете труда для мальчиков. Здесь есть все, чтобы будущим защитникам Отечества и отцам семейства не вырасти белоручкой – токарные станки, столярные верстаки, лазерные аппараты, инструменты… В кабинете НВП – противогазы, ОЗК, муляжи оружия, учебные гранаты...

А кабинет труда для девочек – это настоящий швейный цех, оснащенный суперсовременным оборудованием.

– На базе кабинета технологии и дизайна мы планируем открыть свой учебно-производственный комбинат, – делится Мольдир Смаханова. – Хотим дать старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку. В мастерской мальчиков будем готовить будущих токарей, плотников, слесарей. Также мы открыли кабинет культуры питания. Здесь обучим ребят не только готовке блюд, но и правильному питанию, сервировке стола, этикету при прие­ме пищи. Для подготовки будущих поваров есть все необходимое – посуда, кухонные комбайны, духовки, плита и прочее.

Детям особо полюбился актовый зал школы. А как же иначе? В помещении на 200 мест проводят все культурно-массовые мероприятия. Недавно здесь в честь 100-летия автора повести «Менiң атым Қожа» Бердибека Сокпакбаева состоялся показ одноименного фильма.

На встрече директора с родителями школьников обсуждались вопросы работы родительского комитета и советов отцов, матерей и опеки. После собрания впечатлениями о новой школе с нами поделились родители учеников.

– Здесь учатся четверо моих детей, – говорит Рая Абдраманова. – Нашей радости нет предела, потому что школа замечательная! Здесь даже изменилось поведение у детей. Они всегда радостные, на занятия ходят с большим желанием, а придя с уроков, сами садятся за выполнение домашних заданий. Просто удивительно, такого ранее не наблюдалось. Раньше мы учились на другом конце города, очень трудно было добираться.

– Мою дочь Инкар каждый день приходилось провожать и встречать бабушке, – подхватила Жазира Канышбаева. – Комфортная школа решила множество проблем. Она близко к дому, здесь высокое качество образования, это сразу заметно по квалификации учителей. А про оснащение я могу говорить очень долго! Здесь созданы все возможные и невозможные условия для учебы. Наши дети просто в восторге!

Действительно, условия комфортной школы изменили даже взгляды детей. К примеру, восьмиклассница Айару Муханбет призналась, что у нее появилась новая мечта.

– В школе суперусловия, все совершенно новое, и уровень занятий очень высокий. Мне понравились учителя. Моим любимым предметом стал английский язык. Теперь в будущем хочу стать учителем иностранного языка, – поделилась девочка.

Нурсултан Асан из 9 «Ә» класса, как большинство мальчишек, увлекся робототехникой:

– Разница с прошлой школой огромная. Тут уроки проходят совсем по-другому, и учителя все активные и инициативные. В кабинетах много всего, чего я раньше и не видел. Меня, например, не увлекали автоматика и информатика. А теперь все по-другому. У меня проснулся интерес к робототехнике. Люблю
выдумывать и собирать свои конструкции.

#Образование #школа #строительство #Комфортная школа

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Портрет Сакена Сейфуллина из лоскутных квадратов создали шк…
Когда с учениками на одной волне
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Одного таланта недостаточно, нужны тренировки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]