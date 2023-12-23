"Буду увольнять без предупреждения"

Экономика
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Аким Актюбинской области Асхат Шахаров пригрозил освобожать от должности чновников, небрежно относящихся к своим обязанностям, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Асхат Шахаров на совещании по вопросам развития города Актобе раскритиковал ряд руководителей и акимов, сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.

"В предстоящем году на развитие и содержание Актобе из городского бюджета будет направлено 53,5 млрд. тенге. Это наибольшая сумма, выделенная на один год за последние пять лет. Предусмотрены рекордные по объемам трансферты из областного бюджета. Кроме того, ряд крупных проектов, включая строительство третьей нитки магистрального газопровода "Бухара-Урал", будут поддержаны республиканским бюджетом. Также запланировано дополнительное финансирование социально значимых проектов. Видим, что проблем с финансированием не будет, однако важна правильная организация работ", - сказал Шахаров.

Аким области подчеркнул, что для решения основных проблем развития Актобе необходимо в первую очередь достичь показателей социально-экономического развития. По итогам минувших одиннадцати месяцев акиматом города допущено снижение в промышленном производстве, оптовой торговле и привлечении инвестиций.

"Продолжают оставаться нерешенными вопросы, касающиеся выделения земельных участков для реализации трех инвестиционных проектов. Работа по привлечению инвестиций находится под постоянным контролем Главы государства, на центральном уровне был создан штаб для оперативного разрешения вопросов инвесторов. Инвесторы, которые уже готовы вложить средства в проекты, не должны сталкиваться с проблемами при выделении земельных участков. Я поручаю акимату города решить этот вопрос в срочном порядке", - отметил он.

Глава области отметил, что большинство жалоб жителей города связано с состоянием автомобильных дорог. В текущем году ряд проектов не был реализован в срок из-за увеличения стоимости. Однако процесс корректировки проектов идет медленно.

Руководитель региона области поставил задачу принять системные меры по улучшению бизнес-климата и реализации инвестиционных проектов, озеленению города, решению вопроса переработки мусора, разработке качественной проектно-сметной документации.

"Мы ставим перед собой амбициозные цели по развитию областного центра. Среди них реализация таких крупных проектов, как строительство нового театра и футбольного стадиона. При этом мы не должны забывать о насущных проблемах и быть ежедневно и ежечасно сосредоточенными на создании максимально комфортных условий проживания для населения и гостей города. Призываю всех отнестись максимально ответственно к поставленным задачам. Те, кто небрежно отнесется к работе, не будут наказаны предупреждением или иным образом, я сразу же рассмотрю освобождение от должности", - подчеркнул Шахаров.

#Актюбинская область #Актобе #критика #Асхат Шахаров

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