Бухгалтер фирмы из ВКО перевела на свой счет около семи миллионов тенге
Бухгалтер одного из ТОО похитила около семи миллионов тенге в Усть-Каменогорске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО.
"21 апреля в Ульбинский отдел полиции Усть-Каменогорска обратился директор одного из ТОО о привлечении к уголовной ответственности жительницу областного центра, которая, работая в должности главного бухгалтера предприятия, с июля прошлого года по настоящее время похитила путем перевода денег со счетов ТОО на свой личный счет около семи миллионов тенге", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в отдел полиции была доставлена 52-летняя подозреваемая, которая в ходе допроса дала признательные показания.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.188 УК РК (кража).