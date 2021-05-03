Общество
Бухгалтер фирмы из ВКО перевела на свой счет около семи миллионов тенге
Бухгалтер одного из ТОО похитила около семи миллионов тенге в Усть-Каменогорске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ВКО.   

"21 апреля в Ульбинский отдел полиции Усть-Каменогорска обратился директор одного из ТОО о привлечении к уголовной ответственности жительницу областного центра, которая, работая в должности главного бухгалтера предприятия, с июля прошлого года по настоящее время похитила путем перевода денег со счетов ТОО на свой личный счет около семи миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в отдел полиции была доставлена 52-летняя подозреваемая, которая в ходе допроса дала признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.188 УК РК (кража).


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