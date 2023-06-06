Бум школьной робототехники

В прошлом году алматинские школьники победили на Всемирных играх по робототехнике First Global Challenge в Швейцарии. Пос­ле был триумф шымкентских ребят, которые завоевали второе место на престижном чемпионате World Robot Olympiad в Германии. Все это говорит о том, что о школьной робототехнике и подготовке команд в стране заговорили всерьез.

А недавно наши школьники вернулись из Хьюстона (США), где участвовали во всемирном чемпио­нате FIRST World Championship. Команды победили сразу в трех номинациях. Как отмечает тренер сборной и соос­нователь общественного фонда USTEM Robotics Нурдаулет Досмагамбет, ребята несколько месяцев готовились к турниру, собирали и программировали роботов, про­шли национальный отбор. В Хьюстон поехали несколько ­команд из 50 казахстан­ских школьников. Масштаб соревнования был невероятным – участвовали 36 тыс. детей из 110 стран мира.

На специально оборудованном поле команды выполняли 15 заданий. Например, робот должен был автономно и на время отвезти на станцию бензин или нефть в виде фигур. Показав лучший результат, казахстанская команда Play 4 Energy из школы LEAS завоевала высокую техническую награду Robot Design Award.

– Ребята создали высокопрочного и эффективного робота, который выполнил все 15 заданий. Так как здесь важную роль играет программирование, участники Play 4 Energy четко прописали каждое движение робота. Судей восхитило и то, как школьники детально расписали процесс сборки робота, все механизмы в инженерной тетради. За это и получили награду, – прокомментировал Нурдаулет Досмагамбет.

Команда AENTA из РФМШ города Алматы стала обладателем судейской награды Motivate Award Finalist. Третью награду Core Values Award получила команда Adeptus Mechanicus из Алматы. Их проект стал одним из лучших.

– Мы никогда не получали столько наград на международных соревнованиях. Представьте, как это мотивирует наших детей. Они приехали домой, рассказали об участии и своих впечатлениях друзьям и одноклассникам, которые тоже загорелись: и они смогут покорить мировые олимпы! – говорит тренер.

Казахстанские юные робототехники продолжают уверенно шествовать по миру. На днях Нурдаулет Досмагамбет вернулся со школьниками из города Лонг Бич штата Калифорния, где прошел чемпионат по робототехнике Western Edge Open. Соревновались 80 команд из 20 стран.

В номинации «Лучший инновационный проект» победу одержала команда Arturli из алматинской школы High Tech Academy. Их проект представляет собой гравитационные батареи.

– По проекту роется шахта глубиной 100 метров, и туда погружаются семь грузов по 300 тонн каждая, – поделился Нурдаулет Досмагамбет. – Эти грузы работают по принципу солнечных батарей: они принимают лучи и копят энергию. Когда их погружают в шахту, они выступают как энергетический запас, который может быть освобожден тогда, когда это необходимо. В целом проект школьников способен обеспечить суточной нормой энергии около 75 домов, что дает возможность домашним хозяйствам стать полностью автономными.

Но и это не все. В планах Нурдаулета Досмагамбета отправить этим летом школьные команды Шымкента и Караганды в Бостон на международный турнир по робототехнике WPI US OPEN, где будут соревноваться 98 команд из 30стран. Таким образом тренер намерен привлекать к мировым чемпионатам не только школы из Алматы и Астаны, но и ребят из регионов.

С каждым годом все больше детей интересуются робототехникой, отмечает и директор столичной школы «Роботек» Санжар Шалкарбеков.

– По сравнению с прошлым годом наблюдаем подъем в нашей сфере. В Астане больше турниров стало. Школы сами устраивают товарищеские матчи ежемесячно. И больших финансовых затрат это не требует: есть наборы робототехники, готовые регламенты, помещения, игровые поля. Иногда нас приглашают, чтобы помогли в организации. У нас такой опыт имеется, мы даже направляем свою судейскую бригаду. Отдельно хочу отметить работу центра по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», который активно поддерживает проведение соревнований в столице, – рассказывает эксперт.

В этом году школа «Роботек» провела республиканский турнир Robotek Grand Tournament. В нем приняли участие 260 школьников из регионов страны. По итогам чемпионата победителями определена 21 команда. Санжар Шалкарбеков уверен, что такие турниры нужны: они подстегивают школьников заниматься роботами, проверять навыки на практике.

Робототехника – это синтез творчества и науки. Собирая конструкторы, ребенок на деле видит, как работают законы физики, математики, информатики.

– Приходя в робототехнику, дети в раннем возрасте овладевают необходимыми навыками программирования, инженерии, учатся критически мыслить. Это, безусловно, определяет их будущую профессию. Чаще всего выпускники нашей школы поступают в лучшие отечественные и зарубежные вузы, становятся высококлассными специалистами, – сообщил директор школы.

По данным Министерства просвещения, в казахстанских школах действуют более трех тысяч кабинетов робототехники. При строительстве учебного заведения уже предусматриваются такие оборудованные помещения. Но несколько лет назад была другая проблема: кабинеты открывались, но не было преподавателей-робототехников. И учебных методик, как обучать детей этой интересной науке, тоже не было. На помощь пришли руководители частных клубов и практикующие тренеры, которые делились опытом.

– Мы оказывали методическую помощь школам, отправляли специалистов, которые обучали преподавателей. К слову, разработали собственную методику обучения и готовые уроки, оцифровали, и по подписке ее может купить любая школа в стране и готовить по ней своих школьников, – отметил Санжар Шалкарбеков.

Робототехника это не просто увлечение, ограниченное красивыми роботами и турнирами, это сфера, которой нужно оказывать системную поддержку. Санжар Шалкарбеков не сомневается, что за этим – будущее, и нужно уже сегодня вкладывать инвестиции и принимать программу развития на уровне государства.

– Сегодня роботы выполняют важные работы в автопроме, космической отрасли, металлургии, строительстве. Они начали проникать в сервисы, например, в некоторых странах клиентов обслуживают роботы-официанты или роботы, которые сами готовят пиццу. Важно, чтобы государство и крупный бизнес понимали, что робототехника это уже далеко не игрушки. Это развитие человеческого капитала, это те люди, которые будут создавать производства будущего, – убеж­ден наш собеседник.