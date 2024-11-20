Был верным родине и себе

Как сообщил автор книги, российский издатель Глеб Стафеев, в ней сделан акцент на казахские корни героя, а также на его вклад в межнацио­нальный диалог в период, когда Аман Тулеев занимал пост министра стран СНГ. Сейчас рукопись уже готова, дело стало за малым – переводом на казахский язык и редакционно-издательскими работами.

– Планируем издать книгу к 81-му дню рождения Амана Гумеровича – в мае 2025 года, – сказал издатель. – Но пока я не хочу публиковать даже фрагменты из нее, потому что, как говорили в старые времена, книга создается в тишине. Но заверяю вас, с учетом неординарной личности главного героя, сумевшего, будучи этническим казахом, сделать политичес­кую карьеру в России, она будет увлекательной.

О Глебе Стафееве известно, что 10 лет из своих неполных 27 он работал с Аманом Тулеевым.

– Аман Гумерович знал меня со студенческих лет, когда я в 16 лет поступил на юридический факультет филиала Российского экономического университета имени Плеханова в Кемерово, – рассказывает Глеб. – Уже на первом курсе я выиграл грант Министерства образования и науки РФ на свой проект, связанный с издательской деятельностью. В регионе это заметили. Однажды меня вызвали к ректору, где сообщили, что моей персоной заинтересовался сам губернатор. Вот так я в свои неполные 17 попал на прием к Аману Тулееву. В числе прочих молодых и подающих надежды кемеровцев губернатор, пожав руку и назвав светлой головой, наградил меня медалью «Надежда Кузбасса». С той поры мы работали вместе, я был у него негласным литературным помощником или, как он говорил в шутку, «тайным советником вож­дя». Характер у него был жесткий, но удивительно – он считался с моим мнением. На последнем курсе университета я стал вести его соцсети, был автором литературной записи и издателем его книг, которыми он вплотную занялся после отставки в 2018 году с поста губернатора.

Напомним также, что 10 ноября 2024 года Казах­стан уже почтил память Амана Тулеева, открыв мавзолей в его честь в Шымкенте – в том месте, где находится могила его отца Молдагазы. Сейчас в этом городе готовится также открытие бронзового монумен­та политику. К слову, в Кемерово, где прошла большая часть жизни Амана Тулеева, он при жизни построил мечеть Мунира в честь своей матери.

– Мне он для расширения кругозора советовал читать книги казахских авторов. В частности, знаменитую историческую трилогию «Кочевники» Ильяса Есенберлина. Как-то в разговоре Тулеев сказал, что «…после прочтения этой книги мой народ стал мне ближе», а в последние годы он очень хотел посетить святые для мусульман места в Мангистау (его предки-адайцы оттуда родом). Но не успел. Сначала не позволяло здоровье, но он все надеялся твердо встать на ноги, а потом его не стало. Он вообще не собирался умирать – планов у него было много. Собирался, например, подробнее рассказать мне о своей родословной, чтобы в будущем написать о ней книгу. Что-то даже успел наговорить мне на диктофон и передать некоторые свои дневниковые записи...