Чем больше мы медлим с вакцинацией, тем быстрее мутирует вирус – эксперт

Вирус имеет свойство мутировать, то есть, приспосабливаться к новым условиям. Поэтому каждая новая мутация коронавируса – это его усиление, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Казахстанского Медицинского университета ВШОЗ Рафаиль Кипшакбаев, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Эксперт напомнил, что вакцинация вот уже десятки лет спасает человечество от эпидемий. Не исключением является и пандемия коронавируса. По его мнению, если медлить с вакцинацией как можно большего количества населения, это даст благоприятную почву для появления новых форм вируса.
"Мутации у вируса случаются очень часто. Вирус - это внеклеточная форма жизни, покрытая белковой оболочкой, следовательно, для того, чтобы выживать, ему нужно приспосабливаться. И он, к сожалению, приспосабливается быстрее, и каждая новая мутация - это его усиление. Оно направлено на то, что заражение происходит быстрее и течение болезни изменяется. Учитывая этот факт, вакцинированные имеют больший бонус. Иммунная система вакцинированного человека готова к борьбе с вирусом. В случае, когда человек просто переболел и надеется на наличие антител, здесь лотерея: болезнь может протекать как в легкой и бессимптомной форме, так и до тяжелого течения с ИВЛ и летальным исходом", - считает Рафаиль Кипшакбаев.