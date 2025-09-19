Это движение признано экстремистским и запрещено в Казахстане решением суда еще в 2014 году

Радикальные идеи этого движения представляют реальную угрозу обществу, подрывая устои государства и способствуя распространению насилия. Управление по делам религий города Алматы подготовило материал об истории возникновения и опасной сути идеологии экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК

Как уточняется, в Казахстане движение признано экстремистским и запрещено решением суда еще в 2014 году. Название организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» можно перевести как «Обвинение в неверии и переселение». В основе идеологии заложен жесткий такфиризм: интерпретация ислама, согласно которой все, кто не разделяет взглядов движения, объявляются «неверными».

Организация возникла в Египте в 1970-х годах. Учение лидера Мустафы Шукри основывалось на поверхностном толковании священных текстов и утверждало, что весь мир погрузился в джахилию - эпоху духовного невежества. По его мнению, «истинные» мусульмане исчезли, за исключением членов собственной общины. Всех остальных представителей исламского мира он объявлял неверными, а в соответствии с его трактовкой шариата, таким людям полагалась лишь одна кара - смерть.

Подражая пророку Мухаммеду, который из Мекки переселился в Медину, Шукри переселил своих последователей в уединенные пещеры Верхнего Египта и тесные коммунальные квартиры. Его конечной целью было расширение круга приверженцев, свержение существующего порядка и установление «истинного» ислама в Египте.

Главная угроза движения заключается в радикализации. Признавая «неверными» всех, кто не принадлежит к их сообществу, последователи «Ат-Такфир уаль-Хиджра» оправдывают применение силы и террор. Отказ от правовых норм, попытки изоляции от общества, непризнание власти и закона - все это создавало благодатную почву для экстремизма.

В Казахстане организация была запрещена 18 августа 2014 года решением Сарыаркинского районного суда города Астаны. Суд признал деятельность движения экстремистской, что означает полную ликвидацию ее структур и запрет на любую пропаганду идей на территории страны.

Через два года после запрета, в декабре 2016 года, Комитет национальной безопасности провел масштабную спецоперацию в трех регионах страны. Тогда были задержаны 16 человек, подозреваемых в разжигании религиозной розни и участии в деятельности запрещенной организации.

Позднее в разных регионах фиксировались отдельные случаи вовлечения граждан в остаточные ячейки организации. Некоторые задержанные вели пропаганду через соцсети, продвигая идеологию движения под видом «возврата к чистому исламу».

Государство последовательно противодействует распространению деструктивной религиозной идеологии. Работа ведется в нескольких направлениях:

⦁ мониторинг и блокировка интернет-ресурсов, связанных с радикальной пропагандой;

⦁ оперативные действия правоохранительных органов;

⦁ деятельность информационно-разъяснительных групп в регионах;

⦁ поддержка центров реабилитации для тех, кто оказался под влиянием радикальных течений.

Для предотвращения вовлечения в радикальные группы важно своевременно распознавать тревожные признаки:

⦁ резкий отказ от общения с семьей и друзьями;

⦁ агрессия к светским нормам и институтам;

⦁ пропаганда "чистоты веры" и отказ от документов;

⦁ активность в закрытых группах в мессенджерах, отказ от официальных источников информации.

В таких случаях важно обращаться за консультацией в местные управления по делам религий, центры по работе с радикализированной молодежью или сообщать об угрозах на горячую линию КНБ.

Запрет организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» в Казахстане - это часть системной работы государства по защите граждан от радикализма и религиозного экстремизма. Эта идеология не имеет ничего общего с традиционным исламом, проповедующим милосердие, терпимость и уважение к закону.