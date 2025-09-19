Чем опасна «Ат-Такфир уаль-Хиджра»: идеология экстремистской организации

Закон и Порядок,Религии
87
Дана Аменова
специальный корреспондент

Это движение признано экстремистским и запрещено в Казахстане решением суда еще в 2014 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Радикальные идеи этого движения представляют реальную угрозу обществу, подрывая устои государства и способствуя распространению насилия. Управление по делам религий города Алматы подготовило материал об истории возникновения и опасной сути идеологии экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК

Как уточняется, в Казахстане движение признано экстремистским и запрещено решением суда еще в 2014 году. Название организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» можно перевести как «Обвинение в неверии и переселение». В основе идеологии заложен жесткий такфиризм: интерпретация ислама, согласно которой все, кто не разделяет взглядов движения, объявляются «неверными».

Организация возникла в Египте в 1970-х годах. Учение лидера Мустафы Шукри основывалось на поверхностном толковании священных текстов и утверждало, что весь мир погрузился в джахилию - эпоху духовного невежества. По его мнению, «истинные» мусульмане исчезли, за исключением членов собственной общины. Всех остальных представителей исламского мира он объявлял неверными, а в соответствии с его трактовкой шариата, таким людям полагалась лишь одна кара - смерть.

Подражая пророку Мухаммеду, который из Мекки переселился в Медину, Шукри переселил своих последователей в уединенные пещеры Верхнего Египта и тесные коммунальные квартиры. Его конечной целью было расширение круга приверженцев, свержение существующего порядка и установление  «истинного» ислама в Египте.

Главная угроза движения заключается в радикализации. Признавая «неверными» всех, кто не принадлежит к их сообществу, последователи «Ат-Такфир уаль-Хиджра» оправдывают применение силы и террор. Отказ от правовых норм, попытки изоляции от общества, непризнание власти и закона - все это создавало благодатную почву для экстремизма.

В Казахстане организация была запрещена 18 августа 2014 года решением Сарыаркинского районного суда города Астаны. Суд признал деятельность движения экстремистской, что означает полную ликвидацию ее структур и запрет на любую пропаганду идей на территории страны.

Через два года после запрета, в декабре 2016 года, Комитет национальной безопасности провел масштабную спецоперацию в трех регионах страны. Тогда были задержаны 16 человек, подозреваемых в разжигании религиозной розни и участии в деятельности запрещенной организации.

Позднее в разных регионах фиксировались отдельные случаи вовлечения граждан в остаточные ячейки организации. Некоторые задержанные вели пропаганду через соцсети, продвигая идеологию движения под видом «возврата к чистому исламу».

Государство последовательно противодействует распространению деструктивной религиозной идеологии. Работа ведется в нескольких направлениях:

⦁ мониторинг и блокировка интернет-ресурсов, связанных с радикальной пропагандой;
⦁ оперативные действия правоохранительных органов;
⦁ деятельность информационно-разъяснительных групп в регионах;
⦁ поддержка центров реабилитации для тех, кто оказался под влиянием радикальных течений.

Для предотвращения вовлечения в радикальные группы важно своевременно распознавать тревожные признаки:

⦁ резкий отказ от общения с семьей и друзьями;
⦁ агрессия к светским нормам и институтам;
⦁ пропаганда "чистоты веры" и отказ от документов;
⦁ активность в закрытых группах в мессенджерах, отказ от официальных источников информации.

В таких случаях важно обращаться за консультацией в местные управления по делам религий, центры по работе с радикализированной молодежью или сообщать об угрозах на горячую линию КНБ.

Запрет организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» в Казахстане - это часть системной работы государства по защите граждан от радикализма и религиозного экстремизма. Эта идеология не имеет ничего общего с традиционным исламом, проповедующим милосердие, терпимость и уважение к закону.

#организация #идеология #экстремизм #Ат-Такфир уаль-Хиджра

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Торгай возродит дорога
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Преемственность поколений
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Его сердце принадлежало родной земле
Книжное богатство пополняет фонды
Говорят участники съезда
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Плывет над городом колокольный звон
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

Меры противодействия торговле людьми обсудили в Астане
Уголовное дело завели на астанчанина за разжигание межнацио…
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахста…
Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]