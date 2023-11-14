Подтвердить получение медуслуг стало возможным через QR

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Министерством здравоохранения совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что в пилотном проекте участвуют медицинские организации городов Астана, Алматы и Северо-Казахстанской области.

"QR - подтверждение, которое будет использоваться для подтверждения факта посещения врача, обеспечивает безопасность и прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медработником. Пациент, придя на прием в поликлинику, с помощью мобильного приложения egov mobile сканирует QR-код, предложеннный ему в кабинете врача и подтверждает свое посещение", - сообщили в ведомстве.

Также посредством QR-кода пациент может ознакомиться с необходимой информацией - названием поликлиники, названием медицинской информационной системы, увидеть дату и время посещения врача, фамилию и имя врача, свое согласие на оказание медицинской услуги и согласие на сбор и обработку персональных данных.

В министерстве считают, что цифровой инструмент подтверждения факта получения медицинской услуги гражданином позволит обеспечить прозрачность оказания медицинской помощи, получить оценку удовлетворенности пациента и, что немаловажно, исключить "приписки" в медицинских информационных системах, когда пациент фактически не посещал врача.

В свою очередь, сами медицинские учреждения могут использовать эту систему для контроля качества медицинского обслуживания и отслеживания посещений.

Сообщается, что в ходе подготовки к внедрению пилотного проекта были учтены результаты предварительного анкетирования по QR-подтверждению.

"В опросе приняли участие 1105 пациентов и 2732 врача. По итогам анализа анкет, 50% пациентов положительно относятся к идее введения QR-кода для подтверждения посещения врача и 48% хотели бы контролировать свои приемы через QR-подтверждение, что говорит о позитивном настрое и готовности пациентов к внедрению нового инструмента", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что казахстанцам за 6 месяцев 2023 года приписали свыше 22,8 тыс. неполученных медицинских услуг.