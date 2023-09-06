"52 зуба" за день "вылечила" пациенту медорганизация в Казахстане

Здравоохранение
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанцам за 6 месяцев 2023 года приписали свыше 22,8 тысячи неполученных медицинских услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда социального медицинского страхования.

Фото: Kazpravda.kz

За 6 месяцев этого года медицинские организации, работающие с ФСМС, допустили 1,1 млн дефектов. В 2% случаев – это были приписанные медуслуги.

Об этом в ходе круглого стола «О совершенствовании системы ОСМС» рассказал заместитель председателя правления ФСМС Илияс Мухамеджан.

К медицинским организациям, допустившим дефекты, были применены меры экономического воздействия на 8,8 млрд тенге.

«К примеру, были выявлены факты неадекватного количества услуг одному пациенту за день, допустим, лечение периодонтита 52 зубов.

Зафиксированы факты, когда исполнители увеличивали количество оказанных услуг, например, 1 сотрудник проводил более 1 600 сеансов массажа в месяц, а это 80 услуг в день по 30 минут. Таким образом, для выполнения этих 80 услуг в день ему необходимо было бы 40 часов в сутки, без перерывов.

Также пациентам, которые находились на лечении в круглосуточном стационаре, приписывали консультативно-диагностические услуги. Есть такие факты, когда люди находились в другом городе в период якобы пребывания в стационаре.

Есть случаи прикрепления умерших людей путем приписки выехавших за пределы страны. Имеются факты выписки лекарств умершим пациентам, выехавшим на ПМЖ», – перечислил замглавы фонда соцмедстрахования.

Мухамеджан призвал пациентов сообщать о приписках в ФСМС через официальные каналы обратной связи: сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7, единый контакт-центр 1414.

В свою очередь в фонде рассказали, как борются с приписками. Так, в информационной системе «Единая платежная система» реализован отчет по дублированию услуг пациенту в одно и то же время в разных медицинских организациях, проводится форматно-логистический контроль на наличие «двойных услуг».

Осуществляется SMS-рассылка при выписке из стационара с уточнением наименования и адреса медорганизации, а также диагноза пролеченного случая и исхода лечения. Предусмотрена SMS-рассылка о номере выписанного рецепта из информационной системы «Лекарственное обеспечение» и о дате плановой госпитализации из информационной системы «Бюро госпитализации».

Для исключения приписок планируют дополнительно внедрить двухэтапный мониторинг до и после оплаты, проводить автоматический мониторинг с работой форматно-логического контроля (ФЛК) со 100% охватом случаев/услуг. В городах Астане, Алматы, Северо-Казахстанской области уже пилотируется механизм QR-подтверждения оказанной медпомощи.

 

#здравоохранение #ФСМС #приписки #стоматология #медуслуги

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