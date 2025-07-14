Чеснок на экспорт

160
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске состоялась ежегодная ярмарка-выставка «Одно село – один продукт». Выставка стала не только витриной уникальных сельских товаров, но и важным шагом на пути к формированию региональных брендов, например, чеснока, передает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

Среди множества участников внимание гостей привлекла история, достойная отдельного романа — семейное чесночное дело Эдуарда и Натальи Ульман из села Возвышенка района Магжана Жумабаева.

- Мне 71 год, и я не болею уже 7 лет — благодаря нашему чесноку, — с улыбкой говорит предприниматель.

Супруги Ульман выращивают экологически чистый чеснок первой репродукции, который поставляется не только по Казахстану, но и в 52 региона России, а также в Германию. Только в город Шемонаиха ВКО они продали 400 кг посадочного материала, а в Таджикистан — семена. Но этим они не ограничиваются: теперь фермеры переходят к производству готовой чесночной продукции — от «эликсира молодости» до соусов и салатов. На выставке они представили 10 наименований, а в планах — до 20 видов функциональных продуктов с лечебным эффектом.

Такой подход — не просто бизнес, а философия устойчивого и здорового сельского производства. Именно такие истории делают проект «Одно село – один продукт» живым и значимым: за каждым продуктом — годы труда, забота о земле и стремление дать миру что-то полезное.

Напомним, проект «Одно село — один продукт» реализуется в Казахстане третий год подряд по японской модели локального развития. Его цель — поддержка локального производства, выявление уникальной продукции и создание региональных брендов, способных выйти на республиканский и международный рынок.

- Если в первый год у нас было 16 участников, то в этом году — уже 32. Это говорит о росте интереса, а значит — о реальных возможностях для регионов, — отметил директор Палаты предпринимателей СКО Есжан Оразалин.

Выставка прошла в атмосфере праздника и добрых вкусов. Мед, сыр, национальная одежда, изделия из дерева, кондитерские шедевры и лечебные снадобья — каждая палатка на пешеходной улице Конституции Казахстана превращалась в культурно-гастрономический островок.

Впереди — второй этап проекта, где из десяти финалистов бренд-комитет отберёт троих победителей. Именно они представят Северо-Казахстанскую область на республиканской выставке и получат возможность выйти на новый уровень продвижения.

 

#ярмарка #чеснок

Популярное

Все
«Ордабасы» вырвал победу у лидера чемпионата
Где поет душа села
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
Более 40 человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание

Читайте также

Более 70 ветеринарных пунктов построили в области Жетысу
Изменить мир к лучшему
Укреплять интеллектуальный потенциал страны
Чистый четверг: с любовью к родной земле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]