В Петропавловске состоялась ежегодная ярмарка-выставка «Одно село – один продукт». Выставка стала не только витриной уникальных сельских товаров, но и важным шагом на пути к формированию региональных брендов, например, чеснока, передает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

Среди множества участников внимание гостей привлекла история, достойная отдельного романа — семейное чесночное дело Эдуарда и Натальи Ульман из села Возвышенка района Магжана Жумабаева.

- Мне 71 год, и я не болею уже 7 лет — благодаря нашему чесноку, — с улыбкой говорит предприниматель.

Супруги Ульман выращивают экологически чистый чеснок первой репродукции, который поставляется не только по Казахстану, но и в 52 региона России, а также в Германию. Только в город Шемонаиха ВКО они продали 400 кг посадочного материала, а в Таджикистан — семена. Но этим они не ограничиваются: теперь фермеры переходят к производству готовой чесночной продукции — от «эликсира молодости» до соусов и салатов. На выставке они представили 10 наименований, а в планах — до 20 видов функциональных продуктов с лечебным эффектом.

Такой подход — не просто бизнес, а философия устойчивого и здорового сельского производства. Именно такие истории делают проект «Одно село – один продукт» живым и значимым: за каждым продуктом — годы труда, забота о земле и стремление дать миру что-то полезное.

Напомним, проект «Одно село — один продукт» реализуется в Казахстане третий год подряд по японской модели локального развития. Его цель — поддержка локального производства, выявление уникальной продукции и создание региональных брендов, способных выйти на республиканский и международный рынок.

- Если в первый год у нас было 16 участников, то в этом году — уже 32. Это говорит о росте интереса, а значит — о реальных возможностях для регионов, — отметил директор Палаты предпринимателей СКО Есжан Оразалин.

Выставка прошла в атмосфере праздника и добрых вкусов. Мед, сыр, национальная одежда, изделия из дерева, кондитерские шедевры и лечебные снадобья — каждая палатка на пешеходной улице Конституции Казахстана превращалась в культурно-гастрономический островок.

Впереди — второй этап проекта, где из десяти финалистов бренд-комитет отберёт троих победителей. Именно они представят Северо-Казахстанскую область на республиканской выставке и получат возможность выйти на новый уровень продвижения.