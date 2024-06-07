Четверг станет днем чистоты

В рамках общенациональной инициативы Президента «Таза Қазақстан» партия «Amanat» объявила о запуске еженедельной экологической акции «Таза бейсенбі». Вчера свыше 12 тыс. членов партии и активистов молодежного крыла «Жастар рухы» по всей республике вышли на уборку набережных, лесных массивов, промышленных зон и придорожных территорий. В частности, в Астане привели в порядок заброшенный участок, который успел стать несанкционированным мусорным полигоном.

По словам исполнительного секретаря партии «Amanat» Даулета Карибека, акция «Таза бейсенбi» призвана сформировать качественно новое экологическое мышление и сознательное отношение граждан к окружающей среде.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев, дав старт общенациональному проекту «Таза Қазақстан», подчеркнул, что это не разовая акция. Каждый дом, двор, жилой комплекс, парк не должны остаться без внимания, – отметил Даулет Карибек. – Члены партии «Amanat» с первых дней активно подключились к данной кампании. Около четырех тысяч волонтеров «Жастар рухы» помогали пострадавшим привести в порядок их дома после паводков. А сейчас на еженедельной основе мы будем организовывать уборку мусора на различных участках по всей стране. Если мы хотим, чтобы будущие поколения казахстанцев могли потреблять натуральные продукты, дышать чистым воздухом и пить качественную воду, то должны формировать экологическое сознание и культуру уже сейчас. И начинать нужно с себя. Поэтому мы призываем всех неравнодушных присоединиться к нашей акции.

Партийцы и их соратники намерены выходить на уборку каждый четверг. Предварительно были составлены карты загрязненных территорий, на основании которых определено 460 участков по всей стране.

Более того, за каждым участком будут закреплены депутаты маслихатов, активисты и руководители первичных партийных организаций. Они будут решать вопросы, связанные с благоустройством и развитием инфраструктуры (установка урн, озеленение территорий, ремонт дорог и тротуаров). В целом постоянное поддержание чис­тоты и порядка должно стать важной частью повседневной жизни казахстанцев, способствуя формированию ответственного и осознанного отношения к окружающей среде у всех участников проекта, отмечают в партии «Amanat».

– Чистая страна – это не только там, где постоянно убирают, но и там, где не сорят. Кто, если не мы, когда, если не теперь? Это моя страна, это мой город, и я хочу, чтобы мои дети и внуки росли в чистой окружающей среде, дышали чистым воздухом, пили чистую воду! – говорит активистка одной из первичных партийных организаций столицы Динара Мараткызы.

В целом в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» партией «Amanat» инициирована работа по пяти направлениям. Это нормотворческая деятельность в экологической сфере, акция «Таза бейсенбі», road-эстафета для очистки придорожной территории трассы Астана – Алматы, общественная кампания по защите исторического, культурного и природного наследия от вандализма и зеленое волонтерство – создание экологического волонтерского движения.

Решение экологических проблем является важным приоритетом в предвыборной программе партии «Amanat». В рамках реализации предвыборных обещаний в прошлом году высажено свыше 300 млн деревьев на землях государственного лесного фонда. Кроме того, на 39 крупных промышленных предприятиях установлены автоматизированные системы мониторинга выбросов.

К 2027 году в рамках предвыборной программы партии планируется увеличить долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов до 36%, восстановить экосистему реки Жайык, обеспечить стабильный приток воды в озеро Балхаш, внедрить индекс качества воздуха, снизить до 40% нормативы выбросов предприятий в загрязненных населенных пунктах, а также возвести 14 новых и реконструировать 16 действующих водохранилищ.

Акция «Чистый четверг» призвана положить начало формированию нового экологического мышления, экологической культуры и поведения у населения, появлению хороших экологических привычек, считают партийцы.

Данная инициатива станет важным шагом на пути к улучшению экологической обстановки и повышению качества жизни в Казахстане, объединит усилия граждан, бизнеса и государственных структур для достижения общих целей.

– Комплексный подход, системность, регулярность и проявление гражданского участия станут ключевыми факторами экологической устойчивости страны. Пропагандируя экологически ответственное поведение, мы сможем добиться поддержания порядка и чистоты на личном уровне, способствуя созданию здоровой и безопасной среды для проживания, – говорит Даулет Карибек.

При партии действует экологический совет, где выработано 18 «дорожных карт» по комплексному решению экологических проблем регионов и предусмотрено 336 мероприятий, из которых более 70% уже исполнены. Это подчеркивает приверженность партии в улучшении экологической обстановки.

В 2023 году активисты молодежного крыла «Жастар рухы» запустили масштабную республиканскую акцию по защите исторического, культурного и природного наследия Казахстана от вандализма. В ноябре прошлого года члены партии совместно с Kaz Alpine Club инициировали петицию с предложениями по противодействию вандализму, некоторые из которых легли в основу принятого законопроекта.

Теперь статья 294 «Вандализм» предусматривает штраф от 100 до 200 МРП, общественные работы на срок до 160 часов либо арест до 50 суток. За загрязнение мест общего пользования, парков и скверов штраф увеличен вдвое – до 10 МРП, а при повторном нарушении – до 20 МРП.

По инициативе партии в топ-50 компаний внедрены лучшие практики новых технологий, что позволит сократить их ежегодные выбросы более чем на 900 тыс. тонн в год. На предприятиях 1-й категории устанавливается автоматизированная система мониторинга, которая позволит в режиме онлайн отслеживать воздействие природопользователей на окружающую среду и оперативно реагировать на нарушения экологического законодательства. На сегодняшний день определено 91 предприятие для установки такой системы, из которых 39 уже завершили этот процесс.

Эти меры не только способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду, но и стимулируют предприятия к внедрению более чистых и эффективных производственных процессов. Совместными усилиями государства, бизнеса и общества Казахстан сможет добиться значительных успехов в области экологической устойчивости и стать вдохновляющим примером для других стран.