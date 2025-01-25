Четверо пострадали при пожаре на нефтебазе в Жезказгане

Иллюстративное фото: Gov.kz

На территории одной из нефтебаз, расположенных в г.Жезказган, произошло горение трех автомашин специального назначения.

До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв ГВС с последующим обрушением ангара.

Незамедлительно прибывшие в считанные минуты на место происшествия первые подразделения МЧС в защитных теплоотражательных костюмах принялись тушить возгорание. Следом прибылии дополнительные пожарные расчёты.

Развернутый на месте оперативный штаб, принял стратегическое решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения.

Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м.

В результате пожара госпитализированы 4 сотрудников нефтебазы. Причина пожара устанавливается.