Четверокласснику, получившему сильнейший удар током, ампутировали ногу
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Любовь Дмитриева, Туркестанская область
Десятилетний Бейбарыс Салыкбай получил серьезную электротравму, у него обожжено 15% тела. Врачи Областной детской клинической больницы продолжают делать все возможное, чтобы спасти левую руку ребенка. Мальчика перевели из реанимации в ожоговое отделение, где он получает консервативное лечение. Его состояние стабилизировалось, но предстоит длительное лечение, включающее и пересадку кожи.