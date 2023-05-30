Четверокласснику, получившему сильнейший удар током, ампутировали ногу

Школьник постепенно приходит в себя, вспоминая события того рокового майского дня. С друзьями он играл возле трансформаторной подстанции, на территорию которой забрел ослик. Бейбарыс попытался выгнать животное и получил сильнейший удар током. Ребенок утверждает, что калитка была открыта и он беспрепятственно зашел на территорию опасного объекта, а когда прикоснулся рукой к решетке, получил удар током.

Руководство Казыгуртских РЭС ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» напрочь отрицает возможность того, что вход на территорию подстанции был свободным. Там предполагают, что мальчик мог самостоятельно взломать внешний замок, чтобы зайти, а уже потом, не осилив второй замок, закрывающий вход в зону высокого напряжения, попытался перелезть через металлическое ограждение, ухватившись рукой за фазировку под напряжением в 35 киловольт.

Как было на самом деле, предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Они сейчас заняты поиском возможных свидетелей, опросом и сбором доказательств. После завершения расследования все собранные материалы будут переданы в суд.

На справедливое решение суда надеются родственники пострадавшего мальчика, на лечение, реабилитацию и протезирование которого нужны огромные средства, которых у семьи просто нет. Энергетическая компания тоже пока не намерена оказывать какую-либо помощь, продолжая настаивать на отсутствии вины с их стороны и перекладывая всю ответственность на родителей, не научивших ребенка правилам элементарной безо­пасности. Близкие же мальчишки надеются доказать, что предупредительные таблич­ки на внешних границах подстанции появились уже после случившейся трагедии.