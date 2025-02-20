Чиновник проигнорировал запрос прокуратуры и получил штраф в Мангистау

Прокуратура потребовала информацию по микрофинансовым организациям от управления в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако, несмотря на установленные законом «О прокуратуре» сроки, Управление региональных представителей не исполнило требование прокуратуры и не предоставило информацию в установленный срок.

В результате, в отношении руководителя Управления возбуждено административное производство по ч.2 ст. 665 КоАП.

Суд признал должностное лицо виновным в правонарушении, наложив штраф в размере 50 МРП (1 МРП - 3 692 тенге).

Прокуратура отмечает, что требования и запросы прокурора обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, в том числе государственными органами, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, их должностными лицами.