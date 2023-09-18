Чище стало вокруг Дауымшара

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Жанат Сисекенова, Актобе

Байганинская молодежь выехала в степь, чтобы привести в порядок сакральное место.

фото автора

Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Актюбинской области – в самом разгаре. Минувшая суббота прошла в рамках республиканской акции «Kieli Tabigat». На этот раз в поле зрения оказались сакральные места.

Эти места находятся в отдалении, и здесь всегда по-особому тихо. Одно из них расположено в 37 километрах от села Жаркамыс Байганинского района. Это могильник Дауымшар.

– Здесь второй месяц реставрацией занимаются специалисты, историки областного и республиканского масштаба. Помочь им прибрать окрестности, облагородить памятное место в рамках объявленной акции решили областной и районный молодежные ресурсные центры. Добираться будем на вахтовом автобусе одного из предприятий, согласившихся присоединиться к нам, – поделился накануне планами аким Жаркамысского сельского округа Асылхан Жубаналин.

К четырем часам субботы он прислал фотографии с субботника, в котором активное участие приняли около ста местных жителей. Их поделили на бригады и направляли руководитель отдела по работе с молодежью областного управления внутренней политики Тангилик Нургалиев вместе с председателем областного штаба отряда «Жасыл ел» Нуржаном Шангытбаевым. Наравне с юношами и девушками потрудились и взрослые.

– Так как сакральный объект находится в степи, в отдалении, то мусора там мало. Люди с почтением относятся к могилам, кулыптасам. Поэтому в основном работали граблями, убирали траву, – рассказал аким округа.

Дауымшар – некрополь, архитектурный памятник, относящийся к периоду конца XVIII – начала XX века. Занимает примерно четыре гектара. В 1982 году был включен в список памятников истории и культуры республиканского значения и охраняется государством.

Батыр Дауымшар родился в 1770 году в семье адайцев. Известно, что погиб он в 1810 году во время боя с отрядом экспедиции (по одной версии – английской, по другой – российской), проводившей изыскания на левобережье Эмбы.

Потомки с большим почтением относятся к подвигу предка. Вот и на этот раз прежде прочитали молитвы, а затем приступили к благородному делу.

#молодежь #субботник #могильник #Дауымшар

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