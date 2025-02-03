Численность казахстанцев составила более 20,2 млн человек

Статистика
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Венера Баталова
корреспондент

Прирост населения составил 252 242 человека, из которых 235 078 — естественный прирост, а 17 164 — за счет миграции. Высокие темпы роста населения отмечены в Астане, Алматы и Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На 1 января численность населения составила 20 286 084 человека, из которых 12 774 743 проживают в городах, а 7 511 341 — в сельской местности.

Общий прирост населения составил 252 242 человека, из них за счет естественного прироста на 235 078 человек, миграции – на 17 164  человек.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 6,91%, Алматы – на 2,86% и Шымкент – на 2,8%.

Кроме городов республиканского значения, население свыше одного миллиона человек имеют Туркестанская (2,1 млн), Алматинская (1,5 млн), Жамбылская (1,2) и Карагандинская (1,1 млн) области.

#демография #численность населения

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