Численность овец увеличилась в Казахстане

Самый большой прирост поголовья овец зафиксирован в столице - на 39,4%.

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В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщили об увеличении численности овец в Казахстане - 25,9 млн голов на 1 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ведомства, по сравнению с январем-маем 2022 года поголовье увеличилось на 4,1%.

Самая большая численность овец в Туркестанской области – 5,9 млн голов. Далее следуют Жамбылская и Алматинская области: по 3,9 млн и 3,2 млн голов соответственно.

Самый большой прирост поголовья овец зафиксирован в столице - на 39,4%.

Напротив поголовье овец уменьшилось в Алматы на 21,6%.

Отмечается, что в подворьях населения числятся 48% овец, еще 47% – у индивидуальных предпринимателей и в крестьянских хозяйствах, остальные 5% - у сельхозпредприятий.

В то же время численность коз за 5 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, увеличилась на 1,7%, составив 3,2 млн голов.