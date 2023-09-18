Численность сайгаков к концу года достигнет почти 2,6 млн – прогноз Минэкологии РК

Сегодня на площадке службы центральных коммуникаций при президенте РК прошел круглый стол по обсуждению управления популяциями сайгаков в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Фото: Михаил Шпигельман

В мероприятии приняли участие представители комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР, Минсельхоза, ученые, РГКП «Охотзоопром».

Из-за резкого снижения численности сайгаков с 1999 года в Казахстане был введен запрет на их использование до 2024 года, за исключением их изъятия в научных целях.

«По результатам проведенного весеннего авиаучета сайгака в этом году, численность уральской популяции составила 1,13 млн особей, а всего численность сайгака в Казахстане достигла более чем 1,9 млн особей, при этом максимальная численность периода КазССР зарегистрирована в 1,2 млн особей. По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей.

Вместе с тем высокий прирост численности сайгаков усилил конкуренцию с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, привел к потравам сельскохозяйственных угодий. На протяжении последних трех лет отмечена социальная напряженность в ЗКО. Неоднократно местное население высказывало мнение о необходимости сокращения численности популяций сайгаков в пользу устойчивого развития агропромышленного комплекса региона», – обозначили в МЭПР.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов отметил: «Один взрослый сайгак потребляет в сутки до 7 кг корма и около 5 литров воды. То есть 1,13 млн сайгаков уральской группировки, даже если только учитывать их весеннюю воспроизводственную численность, ежедневно потребляют до 8 тысяч тонн кормов и около 6 тысяч тонн воды. Естественно, что при этом значительно возрастают экологические риски, такие как опустынивание и скотосбой, потеря водопоев, и возникновение эпизоотий. Это также приводит к существенному воздействию сайгаков на пастбища и посевы сельскохозяйственных культур».

По информации МСХ, в текущем году сенокосным и пастбищным полям нанесен ущерб, пострадало порядка 122 тысяч га посевов (Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области), ориентировочный ущерб составил более 12 млрд тенге.

Ввиду сложности и неоднозначности поднимаемого вопроса для выработки подходов по управлению популяциями сайги, а также опираясь на международный опыт, министерство экологии и природных ресурсов во взаимодействии с секретариатом Конвенции по мигрирующим видам провели консультации с международными экспертами по охране и использованию животного мира. Также была приглашена группа международных экспертов, они посетили места обитания сайгаков уральской и бетпакдалинской популяций и воочию увидели огромные стада сайгаков в непосредственной близости от населенных пунктов.

Кроме того, с местным населением были обсуждены проблемы, связанные с ростом поголовья сайги.

Ученые Западно-Казахстанского агротехнического университета имени Жангир хана разработали биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков.

Сейчас в соответствии с ним проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков. В ближайшее время будет принято решение по данному вопросу.