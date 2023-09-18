Численность сайгаков к концу года достигнет почти 2,6 млн – прогноз Минэкологии РК

Культура и общество
568
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня на площадке службы центральных коммуникаций при президенте РК прошел круглый стол по обсуждению управления популяциями сайгаков в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

Фото: Михаил Шпигельман

В мероприятии приняли участие представители комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР, Минсельхоза, ученые, РГКП «Охотзоопром».

Из-за резкого снижения численности сайгаков с 1999 года в Казахстане был введен запрет на их использование до 2024 года, за исключением их изъятия в научных целях.

«По результатам проведенного весеннего авиаучета сайгака в этом году, численность уральской популяции составила 1,13 млн особей, а всего численность сайгака в Казахстане достигла более чем 1,9 млн особей, при этом максимальная численность периода КазССР зарегистрирована в 1,2 млн особей. По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей.

Вместе с тем высокий прирост численности сайгаков усилил конкуренцию с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, привел к потравам сельскохозяйственных угодий. На протяжении последних трех лет отмечена социальная напряженность в ЗКО. Неоднократно местное население высказывало мнение о необходимости сокращения численности популяций сайгаков в пользу устойчивого развития агропромышленного комплекса региона», – обозначили в МЭПР.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов отметил: «Один взрослый сайгак потребляет в сутки до 7 кг корма и около 5 литров воды. То есть 1,13 млн сайгаков уральской группировки, даже если только учитывать их весеннюю воспроизводственную численность, ежедневно потребляют до 8 тысяч тонн кормов и около 6 тысяч тонн воды. Естественно, что при этом значительно возрастают экологические риски, такие как опустынивание и скотосбой, потеря водопоев, и возникновение эпизоотий. Это также приводит к существенному воздействию сайгаков на пастбища и посевы сельскохозяйственных культур».

По информации МСХ, в текущем году сенокосным и пастбищным полям нанесен ущерб, пострадало порядка 122 тысяч га посевов (Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области), ориентировочный ущерб составил более 12 млрд тенге.

Ввиду сложности и неоднозначности поднимаемого вопроса для выработки подходов по управлению популяциями сайги, а также опираясь на международный опыт, министерство экологии и природных ресурсов во взаимодействии с секретариатом Конвенции по мигрирующим видам провели консультации с международными экспертами по охране и использованию животного мира. Также была приглашена группа международных экспертов, они посетили места обитания сайгаков уральской и бетпакдалинской популяций и воочию увидели огромные стада сайгаков в непосредственной близости от населенных пунктов.

Кроме того, с местным населением были обсуждены проблемы, связанные с ростом поголовья сайги.

Ученые Западно-Казахстанского агротехнического университета имени Жангир хана разработали биологическое обоснование по управлению популяциями сайгаков.

Сейчас в соответствии с ним проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков. В ближайшее время будет принято решение по данному вопросу.

 

#экология #Минэкологии #сайгаки

Популярное

Все
Теперь следим за «Актобе»
Железные люди и кони
Бесподобный «Хумо»
Сайгаки: массового отстрела не будет
Жители одного из районов Жезказгана оказались заочно выписанными из своих домов
Заработал в селе рыбный цех
«Саммит для учебников истории»
В поисках зернового баланса
С любовью навсегда!
Парад «непарадных» профессий
Тайны древних городищ
Пилотные выборы
Чтобы не повторилось вновь
С заботой о священном месте
На знатный юбилей
Сельчанам нужна поддержка
Есть время – читай!
Школьники-спасатели
Достижение Целей устойчивого развития – национальный приоритет Казахстана
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Символ свободы
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
У мавзолея Алаша-хана
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
А «безналом» – лучше!
Как будет регулироваться платформенная занятость
10-летний школьник пытался покончить с собой в Алматинской области
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
При маловодье много ль будет риса?
Задача сложная, но выполнимая
За три минуты спасли алматинские хирурги женщину от обширного инфаркта
Когда волк не помощник
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Я б в рабочие пошел
Какие жалобы по оказанию госуслуг поступают чаще всего
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Развиваются двусторонние связи
4 казахстанки вошли в число признанных женщин-полицейских м…
Оздоровительный туризм набирает популярность в Казахстане. …
Навредил госказне на 171 млн тенге фиктивными счетами-факту…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]