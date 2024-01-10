Численность мертвых лебедей на озере Караколь превысила 800 особей

На сегодня количество найденных погибших птиц в Мангистауской области достигло 828. Об этом сообщили в Минэкологии, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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В ведомстве ранее предупредили о превышении загрязняющих веществ в озере Караколь. В связи с этим будет проведена внеплановая проверка отеля Rixos Aktau.

«После проверки в отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры реагирования и возбуждены административные дела», — сообщил руководитель комитета экологического контроля и регулирования МЭПР Жомарт Алиев.

Напомним, 21 декабря 2023 года поступило первое уведомление о гибели лебедей на озере Караколь. Все мертвые туши утилизировали.

Для изучения причин массового падежа птиц на озере Караколь в Актау направили орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.