Причину массовой гибели лебедей в Актау изучат алматинские орнитологи

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В Актау подтвердили факт гибели 601 особи лебедя-шипуна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области

Для изучения причин массового падежа птиц на озере Караколь в Актау будут направлены орнитологи Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

По словам руководителя Мангистауской областной терринспекции лесного хозяйства и животного мира Габбаса Досатова, информация о количестве погибших лебедей на озере Караколь обновляется каждый день.

 «21 декабря 2023 года поступило первое уведомление о гибели лебедей на озере Караколь. Мы связались со специалистами из Национального референтного центра по ветеринарии, и с экспертами из Института микробиологии и вирусологии. Они направили специалистов для взятия проб тушек лебедей с целью проведения обследования. На данный момент, по состоянию на 6 января 2024 года, мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк», - проинформировал он.

Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом. Аким области  Нурлан Ногаев подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования.

«Экологи и компетентные специалисты должны вместе найти источник проблемы и принять меры по предотвращению возможного распространения явления. Орнитологи должны дать четкие рекомендации по вопросу питания птиц. Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться», - поручил Нурлан Ногаев.

Жаскайрат Нурмухамбетов, исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника, обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.

«Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона. Однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью», - подчеркнул он.

 

#Актау #лебеди #падеж птицы

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