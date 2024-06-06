«Читал я сладостный Коран...»
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Сауытбек Абдрахманов, почетный академик НАН РК, доктор филологических наук
«В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Этот юбилей значим не только для России, но и для Казахстана. Потому что Пушкин, как и наш великий Абай, является одним из главных символов дружбы и культурного взаимодействия двух народов», – так сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan» в cамом начале года. День этот настал. Сегодня мы отмечаем 225-летие Пушкина