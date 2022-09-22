Политика Что думает о предстоящих выборах поэт? 22 сентября 2022 г. 1:45 Бахытжан Канапьянов, поэт, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана Вместе с каждым Озвученные Главой государства в обращении инициативы – это веление времени. А время сейчас, как мы все видим, очень сложное, причем не только для Казахстана, но и для всего мира. Как показывает история, чтобы удержать позиции, в подобных ситуациях важно уметь балансировать – и во внешней, и во внутренней политике. Для столь молодого государства, как наше, необходимо развитие, а значит, неизбежны изменения. Часть этих изменений озвучена в Послании. К примеру, раньше мы могли избрать Президента на два срока по пять лет, сейчас сам Глава государства выступил с инициативой ограничить срок президентства – один раз на семь лет. Не стоит забывать, что мы – Новый Казахстан, Вторая республика. Так же в свое время было и во Франции, и в других странах. Мы все, вне зависимости от национальности, вероисповедания, политических и иных взглядов, – граждане Казахстана, а Президент – гарант Конституции, ведь мы его избрали. Касым-Жомарт Токаев – ровесник моего поколения, поэтому для нас небезразлично, что он говорит. Мы его принимаем, мы к нему прислушиваемся, поддерживаем его решения в контексте вызовов времени. И я думаю, это не случайно, ведь с приходом Президента Нового Казахстана у народа появилась большая надежда на будущее, на процветание нашей страны. Особенно творческие люди, к коим я себя причисляю, всегда надеются на лучшее, поэтому не сомневаюсь, что такие изменения повлияют на Казахстан и его граждан в позитивном ключе. Меня очень греет понятие, моя такая философия, и в Послании это есть: «Вместе с каждым», а каждый – это гражданин Казахстана, поэтому, конечно, не только Президенту, но и нам всем предстоит совместная работа в построении Нового Казахстана.