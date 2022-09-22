Политика
Что думает о предстоящих выборах поэт?
Бахытжан Канапьянов, поэт, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана

Вместе с каждым

Озвученные Главой государства в обращении инициативы – это веление времени. А время сейчас, как мы все видим, очень сложное, причем не только для Казахстана, но и для всего мира.

Как показывает история, чтобы удержать позиции, в подобных ситуациях важно уметь балансировать – и во внешней, и во внутренней политике. Для столь молодого государства, как наше, необходимо развитие, а значит, неизбежны изменения.

Часть этих изменений озвучена в Послании. К примеру, раньше мы могли избрать Президента на два срока по пять лет, сейчас сам Глава государства выступил с инициативой ограничить срок президентства – один раз на семь лет.

Не стоит забывать, что мы – Новый Казахстан, Вторая рес­публика. Так же в свое время было и во Франции, и в других странах. Мы все, вне зависимости от национальности, вероисповедания, политических и иных взглядов, – граждане Казахстана, а Президент – гарант Конституции, ведь мы его избрали.

Касым-Жомарт Токаев – ровес­ник моего поколения, поэтому для нас небезразлично, что он говорит. Мы его принимаем, мы к нему прислушиваемся, поддерживаем его решения в контексте вызовов времени. И я думаю, это не случайно, ведь с приходом Президента Нового Казахстана у народа появилась большая надежда на будущее, на процветание нашей страны.

Особенно творческие люди, к коим я себя причисляю, всегда надеются на лучшее, поэтому не сомневаюсь, что такие изменения повлияют на Казахстан и его граждан в позитивном ключе.

Меня очень греет понятие, моя такая философия, и в Послании это есть: «Вместе с каждым», а каждый – это гражданин Казахстана, поэтому, конечно, не только Президенту, но и нам всем предстоит совместная работа в построении Нового Казахстана.

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