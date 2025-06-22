"В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира. Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН", - говорится в сообщении.