МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Политика
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Республика призвала все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

"В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира. Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путём переговоров на основе Устава ООН", - говорится в сообщении.

"Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем", - отметили в МИД.

#МИД #Израиль #Иран #заявление #Ближний Восток

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