Гизат Нурдаулетов принял участие в очередном заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпон-Ате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

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В ходе мероприятия прошел обмен мнениями по обстановке в зоне ответственности ОДКБ. Участники заседания рассмотрели вопросы практической реализации Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы, обсудили меры по борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, а также по обеспечению кибербезопасности государств-членов.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности Организации. Он подчеркнул необходимость обмена информацией о международных террористических структурах и их трансформации в условиях современных конфликтов.

Был подписан ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия в рамках ОДКБ и укрепление координации в сфере коллективной безопасности.

Кроме того, Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан принял участие в I Международной конференции ОДКБ по кибербезопасности, прошедшей в Чолпон-Ате в тот же день. На мероприятии были обсуждены вопросы международного сотрудничества в обеспечении кибербезопасности, правового регулирования в данной сфере. Рассмотрены аспекты потенциального влияния современных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, на глобальную и региональную безопасность. Представители уполномоченных государственных органов Казахстана также приняли участие в данном мероприятии.

Также секретарь Совета Безопасности РК Гизат Нурдаулетов принял участие во Второй встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия – Россия» в Чолпон-Ате

В своем докладе он остановился на конкретных направлениях сотрудничества, в том числе в сфере противодействия угрозам терроризма и экстремизма.

Было отмечено, что международные террористические организации используют растущие глобальные противоречия, а также миграционные процессы для распространения своей идеологии, вербовки сторонников и проникновения в наши страны.

Другой актуальной задачей остается совместная борьба с контрабандой и торговлей наркотиками, особенно в условиях распространения новых видов психоактивных веществ и синтетических наркотических средств.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы информационной, экологической и водно-энергетической безопасности региона, устойчивости транспортно-логистической инфраструктуры.

Первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России состоялась в июне 2023 года в Алматы.