Что известно о состоянии впавшего в кому солдата Нацгвардии Ербаяна Мухтара

Фото: instagram.com/erbayan2024

В своем Instagram она поделилась информацией о личной встрече с родителями Ербаяна.

«Я в Астане. Увидела его, обсудили продолжение лечения и ход следствия. Слава Богу, его состояние стабильное. В последний раз я видела его перед вылетом в Стамбул, и сейчас он чувствует себя значительно лучше: набрал вес, лицо округлилось. Примерно через месяц начнется второй этап лечения — реабилитация», — написала адвокат в соцсети.

Иманбай также передала слова благодарности от семьи Ербаяна всем, кто оказывает им поддержку в борьбе за восстановление сына.

«Они благодарны всем, кто их поддерживает. Общими усилиями мы поможем Ербаяну встать на ноги! А что касается уголовного дела – борьба не прекратится, пока виновные не понесут наказание. Мы вместе за справедливость», - написала она.

Напомним, что в конце мая 2024 года 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Ербаян Мухтар после полугода службы неожиданно впал в кому.

Для пострадавшего солдата Национальной гвардии было собрано более 200 млн тенге, на которые его должны были отправить на лечение в Германию.