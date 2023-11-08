Что кроется за радужными цифрами?

Предварительные итоги социально-экономического развития региона на заседании областного маслихата озвучил заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев.

Доклад чиновника изобиловал радужными цифрами и показателями. Так, с начала года осуществлено 15 инвестиционных проектов на сумму 54 млрд тенге, создано 562 рабочих места. Свыше 1 тыс. предпринимателей получили господдержку, валовый выпуск продукции малого бизнеса вырос на 18%.

Создаются сельхозкооперативы, открываются откормочные площадки, теплицы, предприя­тия по производству мебели, одеж­ды и обуви. Строятся туристические объекты, ведется работа по включению дополнительных проектов в Единую карту индустриализации.

Между тем глава областного филиала партии «Amanat» Куат Байгоджаев выразил недовольство темпами выполнения в регионе пунктов предвыборной партийной программы, рассчитанной на ближайшие пять лет. По его словам, результаты последних девяти месяцев не внушают оптимизма. К примеру, на осуществление программы «Ауыл аманаты» в текущем году из госбюджета было выделено 8,3 млрд тенге, а освоено лишь 1,9 млрд тенге.

Депутаты Бакыт Атайбеков и Ерболат Кусаинов поинтересовались, в какие районы распределены эти средства, сколько человек получили кредиты на открытие собственного дела, сколько закуплено голов КРС. Как выяснилось, сельчане испытывают проблемы при подаче заявок на льготные займы, поскольку есть условие покупать скот только у крупных хозяйств.

По информации спикеров, в Балхашском и Жамбылском райо­нах имеются пастбищные угодья, но они не функционируют. Необходимо усилить партийный контроль в вопросе возврата неиспользуемых земель в собственность государства и исправить сложившуюся ситуацию.

Как отметил Куат Байгоджаев, степень изношенности сельхозтехники в крестьянских хозяйствах достигла почти 60%. Это несмотря на то, что государством субсидируется часть расходов фермеров на покупку машин и оборудования.

Другой немаловажный вопрос, обсужденный участниками заседания, – низкие темпы строительства школ. По информации заместителя главы областного управления образования Гульсары Исагуловой, в Карасайском, Илийском и Талгарском районах затянулись строительно-ремонт­ные работы в ряде учебных заведений. Продолжаются судебные тяжбы с подрядчиками, а детям приходится учиться в три смены.

Депутаты маслихата уже посетили несколько таких проб­лемных объектов. К примеру, в июне текущего года приостановилось строительство школы в селе Толе-би Енбекшиказахского района. По этой причине свыше 600 детей занимаются в ветхом учебном заведении, построенном 60 лет назад.

Как выяснилось, на строительство школы было выделено около 1,5 млрд тенге, которых, как уверяют подрядчики, не хватило. Они просят вдвое больше средств на завершение проекта. Данная информация направлена на рассмотрение в Комитет партийного контроля Мажилиса Парламента.

В ходе рейдов партийцы выявили еще один неприглядный факт. В прошлом году в селе Долан Карасайского района закрыли начальную школу, находившуюся в аварийном состоянии. С тех пор 200 местных ребятишек обучаются в арендованных частных жилых домах (!). Да еще в три смены. А старшеклассники каждый день ездят на учебу в соседние села.

Нынче в Долане началось строи­тельство школы на 1 200 мест. Как сообщили подрядчики, завершение проекта запланировано на октябрь следующего года.

В целом, по данным местных властей, в ближайшие два года в регионе построят 53 школы, что позволит решить проблему трехсменного обучения. Депутаты маслихата области намерены держать под особым контролем ход строительства объектов образования, а также вопросы целевого использования бюджетных средств в других сферах и отраслях.