Что написано пером

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе впервые прошла региональная выставка каллиграфии «Ана тілің алпыс тілге татиды», посвященная Международному дню родного языка и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. 

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Ознакомиться со своими творческими работами местные художники предложили в Доме дружбы: для каждого из них родной язык – это не просто средство общения, а его неотъемлемая часть, связывающая через века целые поколения.

На выставке можно было увидеть слова и фразы, красиво написанные на разных языках, но на общую тему. К примеру, зрители смогли лицезреть, как пишутся такие слова, как «мир», «единство», «любовь», «солидарность», «мечта» и «дружба» на казахском, русском, польском, украинском, корейском, английском языках. 

- Язык – это наше сокровище, которое необходимо беречь и развивать. Сегодня знать несколько языков – это требование времени. Как говорил известный писатель Антон Чехов: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Его высказывание заставляет задуматься о величии и большом значении языков в нашей жизни. На самом деле, чем больше языков человек знает, тем духовно богаче и лучше он становится. Было бы хорошо, если подрастающее поколение будет брать пример с полиглотов и знать несколько языков. В будущем это даст им заметное преимущество перед другими, - сказала директор КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева. 

Среди представленных работ интерес привлекает письмо Екатерины Соловяненко, выполненное в стилистике английских мастеров каллиграфии. Нельзя пройти мимо нотной грамоты Дианы Шайхеслямовой, а также ярких композиций Оксаны Щибунок, которая использует слова не только, как элементы общей картины, но и как часть декора.

Также была представлена корейская классика в черно-белой цветовой гамме, где можно было прочитать слова на хангыле «любовь» и «гармония». 

Ценным предметом экспозиции, привлекшим всеобщее внимание, стала работа настоящего мастера кисти из Страны восходящего солнца, подаренная одной из участниц выставки Викторие Майкович, некогда прошедшей мастер-класс по японской каллиграфии. 

- У каждого языка свой исторический путь, - сказала ее мать, художница и ремесленница Вера Майкович. - Все они по-своему интересны и имеют разное графическое обозначение. Каллиграфия – один из видов изобразительного искусства, это направление было особенно популярно в советскую эпоху, но с появлением компьютеров люди стали писать все меньше. Несколько лет назад оно вновь возродилось. Мне с коллегой довелось проводить уроки и семинары по каллиграфии и леттерингу. И надо заметить, что интерес в обществе к этому направлению не угасает. 

В современном мире красивые надписи имеют место быть в личных дневниках, скрапбуках, скетчбуках, кулинарных книгах, плакатах, стенгазетах и вышивках. Раньше их активно использовали музыканты, оформляя свои пластинки, а молодежь – для оформления анкеты для друзей. 

Заключительным аккордом мероприятия стал челлендж, в ходе которого каждый из присутствовавших написал на общем листе бумаги слова, связанные с тематикой выставки. 

Праздник родного языка служит напоминанием о многообразии культур и языков в нашей стране, но одновременно говорит о том, что, несмотря на различия, все мы представляем единый народ Казахстана.

#выставка #АНК #Жамбылская область #каллиграфия

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