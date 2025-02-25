Что написано пером

Культура
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе прошла региональная выставка каллиграфии «Ана тілің алпыс тілге татиды»

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Мероприятие было пос­вящено Международ­ному дню родного языка и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Ознакомиться со своими творческими работами местные художники пригласили в Дом дружбы.

Родной язык – это не просто средство общения, а неотъемлемая часть человека, связывающая через века целые поколения. На выставке можно было увидеть слова и фразы, красиво написанные на разных языках, но на общую тему. К примеру, зрители узнали, как пишутся слова «мир», «единство», «любовь», «солидарность», «мечта» и «дружба» на казахском, русском, польском, украинском, корейском, английском языках.

– Язык – это наше сокровище, которое необходимо беречь и развивать. Сегодня знать несколько языков – это требование времени. Есть крылатая фраза: «Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек». Она заставляет задуматься о величии и большом значении языков в нашей жизни. Действительно, чем больше языков человек знает, тем духовно богаче и лучше он становится. Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение брало пример с полиглотов и молодежь знала несколько языков.
В будущем это даст им заметное преимущество, – сказала директор КГУ «Қоғамдық келісім» Мубарак Жинакбаева.

Среди работ внимание привлекает письмо Екатерины Соловяненко, выполненное в стилистике английских мастеров каллиграфии. Нельзя пройти мимо нотной грамоты Дианы Шайхеслямовой, а также ярких композиций Оксаны Щибунок, которая использует слова не только как элементы общей картины, но и как часть декора. Также была представлена корейская классика в черно-белой цветовой гамме, где можно было на хангыле прочитать слова «любовь» и «гармония». И, конечно, нельзя не отметить работу настоящего мастера каллиграфии из Страны восходящего солнца.

– У каждого языка свой исторический путь, – говорила художница и ремесленница Вера Майкович. – Все они по-своему интересны, имеют разное графическое обозначение. Каллиграфия – один из видов изоб­разительного искусства, это направление было особенно популярно в советскую эпоху, но с появлением компьютеров люди стали писать все меньше. Несколько лет назад оно вновь возродилось. Мне с коллегой довелось проводить уроки и семинары по каллиграфии и леттерингу. И надо заметить, что интерес в обществе к этому направлению не угасает.

В современном мире красивые надписи встречаются в личных дневниках, скрапбуках, скетчбуках, кулинарных книгах, стенгазетах, на плакатах и вышивках. Раньше их активно использовали музыканты, оформляя свои пластинки.

Заключительным аккордом мероприятия стал челлендж, в ходе которого каждый из присутствовавших написал на общем листе бумаги слова, связанные с тематикой выставки. Такие встречи еще раз напоминают о многообразии культур и языков в нашей стране, а также о том, что, несмотря на различия, все мы представляем единый народ Казахстана.

#выставка #Тараз #каллиграфия

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