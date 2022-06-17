Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы

КоРОЛИ асфальтной гонКИ

В Алматы все больше набирает популярность роллер-спорт. «Погонять» на известную всем Старую площадь приезжают дети и взрослые со всего города. Недавно роллеры самых разных возрастов приняли участие в первых в этом сезоне соревнованиях.

Чемпионы города

Ранним утром перед зданием Казахстанско-Британского технического университета собрались участники алматинского роллер-феста. Разминка перед стартом представляла собой настоящее шоу, в котором маленькие роллеры со спортсменами постарше упражнялись в катании на заданной дистанции, ловко обходя разноцветные фишки. Каждый спортсмен облачился в «защиту» в виде шлема, налокотников, наколенников и перчаток и вооружился личным багажом навыков.

В соревнованиях принимали участие как любители, так и профессиональные спортсмены. И если для одних ролики – хобби, то для других, среди которых представители команд по горным лыжам и конькобежному спорту, – эффективный и альтернативный способ подготовки к зимнему сезону.

Впервые в истории роллер-спорта Казахстана были разыграны медали в одной из самых творческих дисциплин – слайдах. Она включает в себя различные техники фигурного скольжения и торможения на роликах. В слайдах оцениваются уровень сложности трюка и длина тормозного пути. София Хагай, воспитанница команды Roller School Almaty, завоевала первое место, удостоившись титула чемпионки города. Призерами соревнований в этой же дисциплине стали Арьян Кадыров и Валерия Раздевич.

Позже на старт детского кросса вышли самые маленькие и юные роллеры. Мальчики и девочки соревновались вместе в дисцип­лине слалом.

Роликовый «квест» нужно было пройти строго по выстроенному маршруту с препятствиями. Судьи соревнований оценивали качество пройденного пути и время его прохождения. Юные роллеры подошли к старту со всей серьезностью и ответственностью. Ведь на кону стояли медали и распределение мест среди самых быстрых и ловких.

Лидирующие позиции в группе до 7 лет заняли мальчики – Макар Самоделкин, Николай Захаров и Ариан Усманов. Хотя девочки тоже уверенно шли к цели и стойко сражались за лидерство.

И хобби, и работа

Пятилетняя София Мартин начала заниматься роликами в октябре прошлого года. По прошествии нескольких занятий с тренером наступила холодная осень, а за ней и зима – София вернулась к тренировкам только в начале апреля 2022-го. И вот она уже рассекает асфальт на своих первых в жизни состязаниях.

– Мне очень понравилось участвовать в соревнованиях и получить подарок, а еще у меня есть медаль участницы. Кататься на роликах – это здорово и классно! – поделилась София.

Юная спортсменка охотно вспомнила свой первый день тренировок и поведала о том, над чем она работала с тренером.

– На моем первом уроке я училась правильно падать, а еще старалась делать «фонарики» (главное упражнение новичка в роллер-спорте. – Авт.). Сегодня я понимаю, что на роликах почти все можно делать, даже прыгать. На тренировках иногда учусь делать то, что я даже представить себе не могла, – поделилась довольная София.

Юную спортсменку к старту подготовила тренер детской коман­ды роликовой школы Алма­ты Екатерина Полухина. На соревнованиях Катя активно болела за своих учеников и была горда за личные достижения каждого. Любовь к этому спорту у молодого тренера зародилась в раннем детстве.

– Хорошо помню тот день, когда мама купила мне первые черно-желтые ролики. В то время по телевизору еще часто шла реклама одного оператора сотовой связи, чей корпоративный стиль пол­ностью соответствовал цвету моих роликов. В рекламе использовалось слово «быстрый». И я решила, что мои ролики тоже будут самыми быстрыми, – делится Катя. – Я с первого своего проката влюбилась в это дело. Тогда-то и поняла, что нашла занятие куда интереснее, чем просмотр телевизора. Очень благодарна своей маме, что она помогла мне найти хобби и любимую работу.

Стоит отметить, что и современные дети, которых принято сегодня ругать за многочасовое сидение за гаджетами, находят большой интерес в катании на роликах. Они готовы часами отрабатывать «крисс-кросс», «волну», «кораблик» и даже не думать о виртуальных играх в телефоне.

Свои смартфоны ребята постарше или тренеры нередко используют для видеозаписей своих крутых, экстремальных трюков, которые они отрабатывают на улицах города. Личные страницы в социальных сетях представителей городского роллер-сообщества – отдельный вид искусства. Ребята и девушки выкладывают завораживающие видео своих выступлений с соответствующей настроению музыкой. Получается стильно и интересно.

Парк как стартовая площадка

В Алматы роликовое движение начало набирать обороты в 2019 году. На тот момент о соревнованиях не шло и речи – не было ни клубов, ни тренеров, ни спортсменов. Любители-энтузиасты изначально собирались для катания на площадке Парка 28 героев-панфиловцев. Однако уже тогда были те, кто начинал делать первые попытки развития роллер-спорта среди горожан. Один из этих людей – Кирилл Шайхудинов.

В тот же период времени с Кириллом познакомился профессио­нальный спортсмен, кандидат в мастера спорта по горным лыжам – Анвар Акылбеков. Объединившись одной целью, Кирилл и Анвар начали стремительно поднимать роллер-спорт на долж­ный уровень.

– Мы начали собирать детей, тренировать их. У нас образовалась своя система, план, по которому мы продвигались все дальше и дальше. Наши ученики стали показывать довольно неплохие для нас на тот момент результаты, – рассказывает Анвар.

Спустя два года работы, в

2021-м, молодые тренеры провели первые соревнования для детей, в которых приняли участие 10 человек, а спустя несколько месяцев состязания объединили около 50 ребят. Сегодня, тренируя детей, Анвар вспоминает, как на ролики его поставил тренер по горным лыжам Рустам Сабитов. Он заложил в него необходимую базу для достижения мастерства.

Расширяя границы

В прошлом году в качестве спортсмена Анвар Акылбеков побывал на своем первом меж­дународном мастер-классе в Москве, который проводили лучшие тренеры планеты в этом виде спорта: итальянский слаломист Лоренцо Демуру и его тренер Мелисса Морато.

– Я получил уникальные прак­тические знания от тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга, в частности – от высококлассного тренера и спортсменки с мировым именем Кристины Лысенко. Ее ученица Софья Богданова – шестикратная чемпионка мира, – рассказывает Анвар. – В период пандемии я тренировался с Романом Гординым, чемпионом России по фристайл-слалому, основателем одной из крупнейших сети российских роллер-школ. Мы даже умудрялись тренироваться с ним в режиме видеосвязи.

С международным специалистом имели честь познакомиться и ученики алматинской роллер-школы в рамках первого международного мастер-класса в Казахстане. Леонид Волков провел для детей практические занятия в дисциплине слайд, благодаря которым, как отмечает Анвар Акылбеков, у них заметно поднялся спортивный уровень.

Коньки для мастеров

Роллер-спорт включает в себя множество дисциплин, в том чис­ле прыжки, слайды, слалом, агрессив, спидскейтинг, хоккей на роликах и т. д. Алматинские тренеры, работая с детьми, в основном развивают дисциплины фристайла – слалом по фишкам, скоростной слалом на время и слайды.

Нужно сказать, что слалом является одной из самых техничес­ки сложных дисциплин роллер-спорта, предъявляет необычайно высокие требования не только к спортсменам в исполнении элемен­тов, но и непосредственно к самим роликам.

По словам тренеров роллерной школы Алматы, слаломные ролики должны обеспечивать поддерж­ку голеностопа, быть удобными в использовании и отзываться на каждое движение с необычайной точностью. В последние годы профессиональные ролики для слалома делают из карбона, сочетающего в себе прочность и легкость. Колеса для слалома подбираются в зависимости от того, в какой дисциплине спортсмен совершенствуется. Особое значение играет постановка колес на роликовых коньках – рокеринг.

Хорошие коньки – вещь недешевая. Каждая профессиональная пара стоит как хорошая качественная обувь – от 50 тысяч тенге и выше. Но занятия роликовым спортом, безусловно, по затратам не сравнятся с теми же горными лыжами или большим теннисом.

Центр притяжения

На сегодня роллер-спорт активно продвигается и на меж­дународном уровне. В Европе, Азии, Северной и Южной Америке проводятся крупные чемпионаты. Но даже с упрочнением своих позиций в спортивном пространстве международная федерация роллер-спорта еще пока не смогла добиться права включения данного вида спорта в олимпийскую семью. Отсюда, конечно, возникают проблемы с финансированием и развитием этого спорта в Казахстане. Неолимпийские виды спорта у нас вынуждены развиваться по остаточному принципу. И несмот­ря на то, что развитие роллер-движения набирает обороты среди детей, спорт становится массовым, школам и тренерам приходится организовывать соревнования своими силами, искать спонсоров. А это довольно трудоемкое занятие, отвлекающее от самого спорта.

Сейчас из-за отсутствия помещения зимой алматинским роллер-командам тренироваться не представляется возможным. Поэтому, по сути, вся работа проходит исключительно в теплый период года. К счастью, в Алматы он довольно продолжительный. Дети стартуют в апреле и завершают свои тренировки где-то в октябре.

Молодые тренеры с радостью отмечают, что среди их учеников есть талантливые дети, которые подают большие надежды. Все они объединяются в отдельную, так называемую спортивную команду.

Осенью 2021 года у представителей роллер-сообщества Алматы родилась идея создания городской федерации роллер-спорта, и в мае 2022-го она была успешно реализована. Недавно прошедшие соревнования по слалому и слайдам состоялись уже под эгидой алматинской федерации. К работе федерации присоединились не только роллер-тренеры, но и конькобежцы, горнолыжники, спидскейтеры. Ее директором стал Ермек Акылбеков, бывший спортсмен и тренер по конькобежному спорту.

Стоит отметить, что сегодня алматинская Старая площадь стала центром притяжения детей, подростков, студентов. Они танцуют, делают оригинальные фотографии и видео, тренируются ездить на велосипедах и роликах. Только по одной этой городской локации можно заметить, как в Алматы на глазах развивается и крепнет креативный класс новой, активной, самодостаточной молодежи. Хочется надеяться, что последующие соревнования ребят, увлеченных катанием на роликах, пройдут при поддержке спонсоров, а в Казахстане помимо алматинской появится республиканская федерация роллер-спорта, которая будет способствовать продвижению талантливых и способных ребят на новые уровни.