Чтоб покончить с давкой

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Наталья Денисова

Кызылординский автобусный парк закупил 150 новых автобусов, первая партия которых в количестве 30 машин уже прибыла
в областной центр.

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Предполагается, что новый городской автотранспорт поможет наладить качественные пассажирские перевозки и сократить интервал автобусного движения.

– До конца месяца в Кызылорду прибудут еще 20 автобусов, – сообщил пресс-секретарь ТОО «Автобусный парк «Кызылорда» Аслан Сагындык. – «Новобранцев» направят на линии, где наблюдается переполненность пассажирских салонов. К концу 2023 года проблема давки в общественном транспорте, а также его долгого ожидания решится за счет прибытия в областной центр еще 100 новых транспортных средств.

Напомним, крупное ТОО «Автобусный парк «Кызылорда» было создано в 2013 году, чтобы поступательно решить проблему с городскими пассажирскими перевозками. В этой сфере тогда в Кызылорде было задействовано с десяток мелких компаний, не особо заботившихся об улучшении условий для пассажиров и порядке на линиях. Постепенно автобус­ный парк «прибрал» к рукам до двадцати маршрутов, на которых, отметим, сейчас полный порядок, работает транспорт большой вместимости, можно оплатить проезд в электронном виде.

– Каждый день на внутригородские линии по 19 направлениям у нас выходит около 150 автобусов, – рассказал Аслан Сагындык. – Интервал движения – не более 15 минут, и он контролируется специализированным диспетчерским центром. Пассажирам предоставлена возможность оплаты поездки в электронном виде: через операторов сотовой связи, использующих SMS, через QR-код, мобильное приложение и банковские карты. Стоимость проезда электронным способом – 85 тенге, наличными – 130 тенге. Школьники платят за проезд 40 тенге.

#Кызылорда #автобусы #автопарк

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