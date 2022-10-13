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Чтобы помнили
Наталья Денисова

Найдена возможность отреставрировать комплекс захоронений воинов Великой Отечественной войны в Кызылорде.

– Общественно-культурный центр «Славяне» на протяжении многих лет поднимал вопрос о наведении должного порядка на братских могилах на старом православном кладбище Кызыл­орды, где захоронены воины, скончавшиеся от ран в годы Великой Отечественной войны, – рассказала председатель ОКЦ «Славяне» Галина Щербакова.

Солдат и офицеров привозили на лечение в госпитали, дислоцированные в Кызылорде, со всех концов Советского Союза. Были, конечно, и такие, которых выходить не удалось. Их хоронили в специально отведенном месте на православном кладбище города. А на 30-летие Победы на месте захоронения сделали простенький мемориал, где 81 могилка. Сейчас городское кладбище уже не действует, открыто другое – за городом, но братские могилы стоят, и общественники стараются за ними ухаживать.

– Когда-то на мемориале проходили линейки, митинги, посвященные подвигам тех, кто отдал свои жизни за мир и наше счастье, – вспоминает Галина Щербакова. – Активисты молодежного центра «Славяне» постоянно проводят здесь субботники, ухаживают за могилками, но этого недостаточно. Мемориальному комплексу требуется капитальная реконструкция. И ее надо сделать обязательно, ведь мемориал – это священная для народа реликвия, это наша память, история. Внуки и правну­ки должны помнить о Великой Отечественной войне и ее героях, передавать знания, уважение, благоговение перед подвигами творцов Победы последующим поколениям.

Многие кызылординцы, особенно те, кто приехал в областной центр в последние годы из небольших сел, уже и не знают, что есть такая братская могила на старом законсервированном кладбище. Руководитель общест­венно-культурного центра Галина Щербакова попыталась через центр Россотрудничества в Алматы выйти на русский фонд «Наследие». Его деятельность направлена на сохранение культуры и истории, поддержку памяти о прошлом соотечественников за рубежом. Она предложила им поддержать идею реставрации мемориала воинов Великой Отечественной войны.

И дело пошло: на днях в Кызылорду приезжали из Русского дома, расположенного в Алматы, консул Татьяна Барышникова и представитель фонда «Наследие» Алексей Глазырин. Они подписали с городским акиматом меморандум по вопросам реконструкции места захоронения воинов Великой Отечест­венной войны.

– При непосредственном учас­тии Русского дома в Алматы и фонда «Наследие» в этом году начнутся ремонтные работы на мемориале, – сообщила Галина Сергеевна. – Но перед их началом необходимо соблюсти юриди­ческую процедуру и обратиться к казахстанцам: может быть, чьи-то родственники похоронены в месте, где намечена реконструкция. Нам важно знать, что никто не против ремонта.

Общественно-культурный центр «Славяне» обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой поддержать проект реконструкции и обратиться в Дом дружбы Кызылорды. Можно также позвонить по телефону 8-705-311-44-86. Родственникам захороненных в мемориале, если таковые есть, желательно связаться с общественно-культурным центром.

– Мы очень надеемся, что задуманное нами при поддержке меценатов и крупных международных организаций благое дело состоится, – говорит Галина Сергеевна. – И спасибо всем, кто с нами вместе, кто рядом.

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