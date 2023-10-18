Чтобы смеха и слез было поровну

На своем сайте артисты театра написали: «Мы перешагнули девяностолетний рубеж и вышли с чистыми помыслами к любимой, успевшей соскучиться за лето публике». Наш собеседник – художественный руководитель театра, заслуженный артист РК Дмитрий Скирта.

– Дмитрий Анатолье­вич, каждый новый сезон – это очередная страница в истории театра, в котором за многие десятилетия сложились свои традиции, были яркие, запоминающиеся постановки. А чем будет примечательна страница 91-я?

– Сейчас у театра напряженный график репетиций. В этом году мы надеемся выпустить на два спектакля больше, чем обычно. А это довольно ощутимо и в плане затрат, и в степени занятости труппы, и в загруженности репетиционных площадок, цехов – всех ресурсов. Главное, чтобы все были здоровы. Планируем фестивали и гастроли.

– Накануне открытия сезона на сцене театра выступали артисты легендарного МХТ. В рамках программы «Большие гастроли» они показали спектакль «Дуэль» по повести Чехова. Ваш театр также побывал в нескольких российских городах, вы участвовали в теат­ральных фестивалях...

– Действительно, в начале лета состоялись традиционные «Большие гастроли» по России, мы приняли участие в международном фестивале русских зарубежных театров в Набережных Челнах. Мы сотрудничаем с Ассоциацией русских театров зарубежья, периодически посылаем свои заявки на фестивали. В этом году на фестивале «Встречи в России» с большим успехом прошел наш спектакль «Снегурочка. Не сказка» по пьесе Александра Островского. Его поставила несколько лет назад режиссер из Санкт-Петербурга Полина Неведомская.

– Такой творческий обмен оказывает влия­ние на деятельность театра? Может, корректирует стилистику или выбор пьес?

– Безусловно, такой обмен просто необходим, ведь мы имеем возможность видеть работы режиссеров из стран ближнего зарубежья, а потом тех режиссеров, чьи спектакли особенно нас впечатлили, приглашаем для постановки на нашу сцену.

Вот недавний пример: спектакль «Театр времен Нерона и Сенеки» по Эдварду Радзинскому, который стал несомненной удачей и достойным финальным аккордом прошлого сезона. Его поставил главный режиссер Минского национального академического драматического театра имени Горького Сергей Ковальчик, с которым мы подружились как раз на одном из таких фестивалей.

– Простите, если мой вопрос покажется не совсем корректным. Не выглядит ли Лермонтовский театр провинциальным на фоне ведущих мос­ковских и питерских трупп?

– Знаете, по моему скромному мнению, по-настоящему хороших актеров и режиссеров в театральном мире не так уж и много. Их количество в той или иной труппе и определяет уровень театра. В этот же ряд я бы поставил художников-постановщиков, создающих образ спектак­ля, – очень важны оформление сцены, костюмы. Все вместе и определяет успех той или иной постановки. У нашего театра с этим все в порядке.

Что касается актерского существования, я за то, чтобы оно было предельно честным, предельно «через себя». Вот когда такое в спектаклях нашего театра случается, мне за него никогда не стыдно ни в какой столице мира. А провинциально это или нет, судить не берусь.

– Дмитрий Анатольевич, Вы сказали, что в новом сезоне планируется премьер «больше плана». По какому принципу идет отбор пьес? Кто будет их ставить?

– Мы стараемся соблюдать баланс между комедией и трагедией, чтобы в каждом сезоне было поровну слез и смеха. Что касается выбора пьес, то отбираем те, где есть о чем поговорить со зрительным залом. Чтобы зритель узнавал себя в каждой из этих историй.

Хотим ли мы приглашать зарубежных режиссеров? Поверьте, будь моя воля, я бы постоянно звал их на постановки. Каждый раз разных! Ведь и артистам, и художникам, и зрителям интересен разный режиссерский почерк, но в реалиях сегодняшнего времени это крайне сложно и дорого. Тем не менее в этом сезоне мы планируем принять у себя зарубежного режиссера. Что касается количества премь­ер – не будем загадывать, но мы действительно планируем перевыполнить план.

– В театре Вы представлены, как говорится, в трех лицах – худрук, режиссер-постановщик и действую­щий актер. Как удается все совмещать? Часто ли выходите на сцену в качестве актера?

– Как актер, я сейчас занят всего в четырех постановках, две из которых выпустились еще до того, как я стал художественным руководителем. Всегда с нескрываемым удовольствием выхожу на сцену, потому что в эти моменты по-настоящему отдыхаю: мне не нужно как режиссеру думать за каждого участника спектакля, не нужно как худруку решать ворох проблем насущных, я ответственен только за свою роль, которую знаю «от и до». Могу похулиганить, побыть несерьезным.

Иногда решение играть самому в своем спектакле исходит чисто из практических соображений. Допустим, актеры моего возрас­та на данный момент заняты у других режиссеров, а я, попутно репетируя, уже в материале и легко могу «впрыгнуть» в спектакль, которым сам же и занимаюсь.

– Вы сами для себя выбираете роли в новых постановках других режиссеров или, как все, «стоите в очереди»? Административный ресурс не включаете?

– К сожалению, сейчас в спектак­лях других режиссеров у меня нет возможности участвовать, потому что я не могу бывать на утренних репетициях – много времени отнимает административная работа, ну и, конечно, собственные постановки.

– Сейчас в театре, как мне кажется, много возрастных актеров. Это как-то учитывается при выстраивании репертуарной политики? Соблюдается ли паритет между молодыми и «стариками»?

– Говорить об этом грустно, но приходит время, когда при распределении ролей приходится учитывать самочувствие актера, потому что во многих возрастных ролях требуется бешеный темпоритм, который очень сложно дается в определенном возрасте. Но «взрослая» часть труппы у нас достаточно активно занята в текущем репертуаре, язык не повернется назвать их «стариками».

Надо сказать, что наш театр пользуется большой зрительской любовью. На премьерные спектакли, как правило, билеты раскупаются на несколько месяцев вперед. Думаю, что причина неослабевающего интереса к театру заключается в мудрой репертуарной политике, которую почти сорок лет проводил мой предшественник, замечательный режиссер Рубен Суренович Андриасян. Зритель должен иметь широкий выбор, а у нас есть и классика, и легкие комедии, и серьезные психологические драмы, и музыкальные спектакли.

– Как театру оставаться в тренде? Гнаться за модой или хранить верность классике?

– У меня встречный вопрос: как думаете, чувствовать серд­цем – это модно? Это в тренде? Я против такого театра, в который идут «поглазеть» или быть шокированными откровенными сценами. Называйте меня рет­роградом, кем хотите, но наша репертуарная политика рассчитана прежде всего на умного и сопереживающего зрителя.

Мы постепенно уходим от легкомысленных французских комедий, которых было в избытке на нашей сцене. Представляем вниманию публики драматургию, проверенную временем, именно ту классику, о которой Вы говорите. Посмотрите, с какой любовью публика приняла «Тифлисские свадьбы»! А ведь этому произведению уже больше ста лет! А какой великолепный юмор у Горина, Шварца, Нила Саймона! Что говорить о Шекспире! На спектакле «Много шума из ничего» до сих пор полный зал, хотя он идет уже несколько лет.

Мы с радостью обратились к пьесе «Укрощение строптивой» того же Шекспира, потому что видим: публика понимает и принимает романтические порывы той далекой «костюмированной» эпохи и таких же, как они сами, молодых и горячих влюбленных. Понимаете, такие чувства, как любовь, жертвенность, добро или зло – вне времени. Они всегда актуальны и всегда интересны.

Поэтому не случайны, как мне кажется, аншлаги и овации на спектакле «Дуэль» по Чехову, который недавно привозил к нам МХТ имени Чехова. Это ли не доказательство того, что любовь к русской классической театральной школе не ослабевает ни с какими новыми течениями в мировом искусстве?

– А казахстанские литераторы пишут для вас пьесы?

– Еще как пишут! Причем маститые авторы, что для нас огромная честь. Да и желание взаимной работы у нас просто огромное. Боюсь сглазить, но в обозримом будущем надеемся порадовать афишами с именами Ермека Турсунова, Дулата Исабекова и Рашида Нугманова.

– А что Вам самому хотелось бы поставить?

– В произведении классика русской литературы Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» для меня сошлось все: и необъятность русской души, и темнота ее страстей, и великолепный пример «нескучной классики». Осталось дождаться двух главных молодых героев. Как раз в этом году набрали очень хороших ребят на актерский курс. Буду ждать.