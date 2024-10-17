«Чудесное» озеро на улице Озерной

фото Юрия Беккера

К тому, что озера, вдоль которых эта улица проходит, пришли в запустение, после того как их изъяли у предпринимателей и отдали городу, местные жители давно уже привыкли. Но чуть больше года назад случилось чудо: озеро стало проступать прямо посреди Озерной улицы.

Теперь проложенный всего пару лет назад новый асфальт погружается под землю, формируя все более глубокое дно. Берега расширяются. В водое­ме уже квакают лягушки, и местная живность ходит к нему на водопой. Вполне возможно, что скоро в нем можно будет рыбачить.

Хотя сами жители микрорайона «Томирис» и сомневаются в «чудесном» происхождении водоема, местные власти продолжают считать его просто лужей, и техногенный характер – наподобие прорыва водопроводной магистрали – признавать не желают. Неоднократно предпринимались попытки засыпать водоем местными силами, но, похоже, вслед за асфальтом на дно вскоре начнут уходить и прилегающие к водоему участки. Одна радость: скоро зима, и Озерную улицу можно будет смело переименовать в Ледовую, на потеху учеников недавно построенной рядом средней школы.