Чужой беды не бывает

Во всех региональных филиалах партии «AMANAT» приступили к работе пункты сбора гуманитарной помощи в пользу пострадавших от природных пожаров в Костанайской области.

Во всех регионах страны аманатовцы начали сбор товаров первой необходимости, продуктов питания (длительного срока хранения), теплой одежды, гигиенических принадлежностей.

Первая помощь от неравнодушных казахстанцев уже поступает в пункты сбора, в работу активно включились волонтеры.

– Хочу не только добрым словом, но и делом помочь пострадавшим. Я призываю всех казахстанцев оказать помощь пострадавшим. Костанай – мы вместе! – говорит волонтер из Алматы Жандос Талипов, уверенный, что в подобных сложных ситуациях никто не должен оставаться в стороне.

– Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство, потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее наладить условия жизни, – подчеркивает доброволец из Усть-Каменогорска Марлен Абубакир.

Партия «AMANAT» опубликовала адреса пунктов сбора гумпомощи:

– область Абай, город Семей, ул. Чайжунусова, 138;

– Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауельбекова, 117;

– Актюбинская область, город Актобе, ул. Тургенева, 86;

– Алматинская область, город Конаев, 1-й мкр., 13;

– Атырауская область, город Атырау, ул. Айтеке би, 79-а;

– Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Кайсенова, 121;

– Жамбылская область, город Тараз, ул. Сулейменова, 1;

– область Жетысу, город Талдыкорган, ул. Конаева, 47;

– Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Молдагалиева, 19;

– Костанайская область, город Костанай, ул. Гоголя, 111;

– Карагандинская область, город Караганда, ул. Алиханова, 4;

– Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 15-а;

– Мангистауская область, город Актау, 17-й мкр., зд. 50⁄1;

– Павлодарская область, город Павлодар, ул. Кривенко, 25-а;

– Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Абая, 15;

– Туркестанская область, город Туркестан, ул. Мусабекова, 2-а, коворкинг-центр;

– область Улытау, город Жезказган, ул. Гарышкерлер, 35;

– город Нур-Султан, пр. Тауелсыздік, 3;

– город Алматы, ул. Абылайхана, 79, коворкинг-центр;

– город Шымкент, ул. Бейбитшилик, 3.