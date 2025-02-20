Дадут «ума» и рудникам, и шахтам

Создание прототипа, его сертификация – такие шаги предпринимают на востоке республики, чтобы освоить выпуск важного smart-оборудования
В январе нынешнего года «Казахстанская правда» рассказала о создании республиканского центра искусственного интеллекта для предприятий горно-металлургической отрасли («Самый умный нашелся!», 9 января 2025 года).
Напомним: консорциум науки и бизнеса призван предложить промышленным предприятиям решения, отвечающие «Индустрии 4.0». Например, в компании KAB Systems разработаны образцы газоанализаторов, без которых невозможно представить современные «умные» шахты и рудники. Самое любопытное, что небольшое ТОО занялось этой темой, когда работало над другим проектом, – обучающей платформой для производственного персонала.
Как рассказал директор KAB Systems Ануар Кусаинов, примерно пять лет назад его компания взялась за создание производственного учебного центра, только не в привычном представлении, а в виде электронного ресурса. На его платформе можно было размещать любые учебные материалы – тексты, графики, аудио, видео, экзаменационные билеты и так далее. Часть знаний слушатели получали в аудитории в ходе обычных занятий с преподавателем, часть – онлайн. Экзамены – только на цифровой основе.
– Весь документооборот – протоколы, сертификаты, удостоверения, разрешения – формировался в автоматическом режиме, – пояснил глава ТОО. – Каждый документ вносился в реестр с учетом срока действия. Например, сертификат действует три года, и система заведомо предупредит, когда и каких работников ждет переобучение.
На сегодня цифровой учебный центр внедрили более 30 предприятий по всей стране, обучение прошли почти 80 тыс. сотрудников! Платформу апробировали в Министерстве труда и социальной защиты населения, использовав на экзаменах для инспекторов труда.
Но сейчас этого уже мало. Производственники хотели бы увидеть следующим шагом полностью интегрированную систему безопасности, когда программа сама учитывает такие данные, как состояние здоровья, управление персоналом, включая те же наряд-допуски, экологический контроль и прочее. Каждый руководитель, особенно сложных горно-металлургических подразделений, заинтересован в том, чтобы минимизировать пресловутый человеческий фактор. Если система сама показывает мастеру, к каким работам у сотрудника есть допуск, здоров ли он, каков срок годности средств индивидуальной защиты, то риски производственного травматизма значительно снижаются.
– Во время работы над модулем экологического учета нам потребовалась опция, отражающая в реальном времени обстановку на руднике, – рассказал директор ТОО. – Сейчас горные предприятия переходят на цифровые технологии, но оборудование, которое они устанавливают, в основном импортное. Так и возникло решение создать свой прототип газового анализатора.
В «команду» разработчиков, возглавляемую Ануаром Кусаиновым, вошли молодые ученые-программисты Алишер Кенесов и Никита Паневич. Парни горели идеей, до ночи засиживались над проектом. Сначала удалось получить импульс на один газ, расшифровать его. Затем прибор «научили» показывать содержание в процентах...
Разработчиков поддержал Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, предоставив научно-техническую базу для анализа и тестирования. В лаборатории технопарка «Алтай» программистам помогли с испытаниями в различных газовых средах. Парни, что называется, с нуля создали корпус прибора. Стопроцентно авторской разработкой ТОО стали и «мозги» устройства – программное обеспечение, а также микросхемы.
Сейчас у компании имеются два типа газоанализаторов в зависимости от специфики предприятий. Каждый – на четыре газа. Если речь идет о полиметаллическом руднике, то прибор реагирует, например, на сернистые соединения. Если об угольной шахте – на метан, угарный газ и другие опасные летучие соединения.
Устройство работает в двух режимах: в автономном и сетевом, плюс оно интегрировано с диспетчерским пунктом, куда стекаются все данные. В случае тревоги, поданной одним прибором, все газоанализаторы начинают одновременно сигналить, и работники обязаны тотчас же подняться из забоя.
В дальнейшем, по мере накопления данных на сервере ситуационно-аналитического комплекса, у ТОО появится возможность применения искусственного интеллекта, составления прогнозов.
– Мы использовали импортные сенсорные датчики, – пояснил предприниматель. – Такие применяются в промышленности Китая. Бывает, у нас с сарказмом спрашивают: «Ну и где же казахстанское содержание?» Да, у нас в стране пока не выпускают ни датчиков, ни даже собственных проводов. Но надо с чего-то начинать! Корпус и «мозги» в приборе – наша разработка. Начнем с газоанализаторов, дальше запустим производство другой «начинки», будем постепенно и местное содержание наращивать.
Проект восточноказахстанской компании уже получил высокую оценку министерств – труда и соцзащиты, цифровизации. Прибор прошел апробацию на руднике «Нурказган» в Карагандинской области. По словам Ануара, сейчас ТОО со своим изделием находится на стадии сертификации по стандартам IP 65-67 на влаго-, взрыво- и пылезащиту. Процедура достаточно дорогостоящая, жесткая. Но, по убеждению предпринимателя, чем жестче, тем лучше.
– Зато будет уверенность в надежности датчика и, соответственно, в безопасности людей, – говорит он.
Заключительным логическим шагом должен стать запуск первого в Казахстане собственного производства газовых датчиков, необходимых, в первую очередь, горно-металлургическим предприятиям.
– Сфера применения таких приборов огромная, – рассказал предприниматель. – Можно создать модель для анализа атмосферного воздуха и вести мониторинг с помощью дронов. Накапливать данные, прогнозировать, принимать административные решения. Мы на цифровом форуме в столице показывали возможности нашего устройства, закрепив его на собаке-роботе. Такая конструкция пригодится, если понадобится оценить ситуацию в закрытых пространствах, тех же рудничных выработках. Моя основная цель, чтобы в Казахстане реально появилась та самая «Индустрия 4.0», о которой сегодня так много говорят.
...В понедельник, 17 февраля, страну облетела скорбная весть: на полиметаллическом руднике «Жомарт» в области Улытау погибли семеро горняков. Государственная комиссия только приступила к работе, официальные выводы будут позже. Но, по предварительной версии, причиной обрушения горной массы стал взрыв газа. Изделия, над которыми сейчас работает команда инновационного ТОО в Усть-Каменогорске, как раз и призваны предотвращать такие трагедии, причем как на рудниках, так и на угольных шахтах. Предприятиям нужны «умные» приборы для безопасности сотрудников.