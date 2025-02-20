Дадут «ума» и рудникам, и шахтам

фото предоставлено ВКТУ, фото автора

В январе нынешнего года «Казахстанская правда» рассказала о создании республиканского центра искусственного интеллекта для предприятий горно-металлургической отрас­ли («Самый умный нашелся!», 9 января 2025 года).

Напомним: консорциум науки и бизнеса призван предложить промышленным предприятиям решения, отвечающие «Индустрии 4.0». Например, в компании KAB Systems разработаны образцы газоанализаторов, без которых невозможно представить современные «умные» шахты и рудники. Самое любопытное, что небольшое ТОО занялось этой темой, когда работало над другим проектом, – обучающей платформой для производственного персонала.

Как рассказал директор KAB Systems Ануар Кусаинов, примерно пять лет назад его компания взялась за создание производственного учебного центра, только не в привычном представлении, а в виде электронного ресурса. На его платформе можно было размещать любые учебные материалы – тексты, графики, аудио, видео, экзаменационные билеты и так далее. Часть знаний слушатели получали в аудитории в ходе обычных занятий с преподавателем, часть – онлайн. Экзамены – только на цифровой основе.

– Весь документооборот – протоколы, сертификаты, удостоверения, разрешения – формировался в автоматическом режиме, – пояснил глава ТОО. – Каждый документ вносился в реестр с учетом срока действия. Например, сертификат действует три года, и система заведомо предупредит, когда и каких работников ждет переобучение.

На сегодня цифровой учебный центр внедрили более 30 предприятий по всей стране, обучение прошли почти 80 тыс. сотрудников! Платформу апробировали в Министерстве труда и социальной защиты населения, использовав на экзаменах для инспекторов труда.

Но сейчас этого уже мало. Произ­водственники хотели бы увидеть следующим шагом полностью интегрированную систему безопасности, когда программа сама учитывает такие данные, как состояние здоровья, управление персоналом, включая те же наряд-допуски, экологический контроль и прочее. Каждый руководитель, особенно сложных горно-металлургических подраз­делений, заинтересован в том, чтобы минимизировать пресловутый человеческий фактор. Если система сама показывает мастеру, к каким работам у сот­рудника есть допуск, здоров ли он, каков срок годности средств индивидуальной защиты, то рис­ки производственного травматизма значительно снижаются.

– Во время работы над модулем экологического учета нам потребовалась опция, отражающая в реальном времени обстановку на руднике, – рассказал директор ТОО. – Сейчас горные предприя­тия переходят на цифровые технологии, но оборудование, которое они устанавливают, в основном импортное. Так и возникло решение создать свой прототип газового анализатора.

В «команду» разработчиков, возглавляемую Ануаром Кусаиновым, вошли молодые ученые-программисты Алишер Кенесов и Никита Паневич. Парни горели идеей, до ночи засиживались над проектом. Сначала удалось получить импульс на один газ, расшифровать его. Затем прибор «научили» показывать содержание в процентах...

Разработчиков поддержал Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, предоставив научно-техническую базу для анализа и тестирования. В лаборатории технопарка «Алтай» программистам помогли с испытаниями в различных газовых средах. Парни, что называется, с нуля создали корпус прибора. Стопроцентно авторской разработкой ТОО стали и «мозги» устройства – программное обеспечение, а также микросхемы.

Сейчас у компании имеются два типа газоанализаторов в зависимости от специфики предприя­тий. Каждый – на четыре газа. Если речь идет о полиметаллическом руднике, то прибор реагирует, например, на сернистые соединения. Если об угольной шахте – на метан, угарный газ и другие опасные летучие соединения.

Устройство работает в двух режимах: в автономном и сетевом, плюс оно интегрировано с диспетчерским пунктом, куда стекаются все данные. В случае тревоги, поданной одним прибором, все газоанализаторы начинают одновременно сигналить, и работники обязаны тотчас же подняться из забоя.

В дальнейшем, по мере накоп­ления данных на сервере ситуа­ционно-аналитического комплекса, у ТОО появится возможность применения искусственного интеллекта, составления прогнозов.

– Мы использовали импортные сенсорные датчики, – пояснил предприниматель. – Такие применяются в промышленности Китая. Бывает, у нас с сарказмом спрашивают: «Ну и где же казахстанское содержание?» Да, у нас в стране пока не выпускают ни датчиков, ни даже собственных проводов. Но надо с чего-то начинать! Корпус и «мозги» в приборе – наша разработка. Нач­нем с газоанализаторов, дальше запустим производство другой «начинки», будем постепенно и местное содержание наращивать.

Проект восточноказах­станской компании уже получил высокую оценку министерств – труда и соцзащиты, цифровизации. Прибор прошел апробацию на руднике «Нурказган» в Карагандинской области. По словам Ануара, сейчас ТОО со своим изделием находится на стадии сертификации по стандартам IP 65-67 на влаго-, взрыво- и пылезащиту. Процедура достаточно дорогостоящая, жесткая. Но, по убеждению предпринимателя, чем жестче, тем лучше.

– Зато будет уверенность в надежности датчика и, соответственно, в безопасности людей, – говорит он.

Заключительным логическим шагом должен стать запуск первого в Казахстане собственного производства газовых датчиков, необходимых, в первую очередь, горно-металлургическим предприятиям.

– Сфера применения таких приборов огромная, – рассказал предприниматель. – Можно создать модель для анализа атмосферного воздуха и вести мониторинг с помощью дронов. Накапливать данные, прогнозировать, принимать административные решения. Мы на цифровом форуме в столице показывали возможности нашего устройства, закрепив его на собаке-роботе. Такая конструкция пригодится, если понадобится оценить ситуа­цию в закрытых пространствах, тех же рудничных выработках. Моя основная цель, чтобы в Казахстане реально появилась та самая «Индустрия 4.0», о которой сегодня так много говорят.

...В понедельник, 17 февраля, страну облетела скорбная весть: на полиметаллическом руднике «Жомарт» в области Улытау погибли семеро горняков. Государственная комиссия только приступила к работе, официальные выводы будут позже. Но, по предварительной версии, причиной обрушения горной массы стал взрыв газа. Изделия, над которыми сейчас работает команда инновационного ТОО в Усть-Каменогорске, как раз и призваны предотвращать такие трагедии, причем как на рудниках, так и на угольных шахтах. Предприятиям нужны «умные» приборы для безопасности сотрудников.