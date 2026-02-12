Дамба снова требует ремонта

Ситуация
5
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городе после обильных осадков разрушено около 40 м бетонного укрепления на реке Бадам.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объект, капитальный ремонт которого завершился всего несколько месяцев назад, снова нуждается в восстановлении. Причиной повреждений, по предварительным данным, стала незаконная добыча инертных материалов в русле реки.

15 февраля на пульт департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента поступило сообщение о разрушении участка бетонной дамбы в населенном пункте Жанаталап Абайского района. Специалисты оперативно выехали на место.

Как сообщили в пресс-службе акима города, в результате незаконной добычи камня неизвестными лицами был повреж­ден участок гидротехнического сооружения протяженностью около 40 м. Ситуацию усугубили погодные условия: после продолжавшегося двое суток обильного снегопада и последовавшего интенсивного ливня уровень воды в реке резко поднялся. Часть плотины частично обрушилась в переполненное русло. В настоя­щее время угрозы подтопления жилых массивов нет, обстановка остается стабильной и находится под постоянным контролем.

На укрепление береговой линии реки Бадам из городского бюджета было направлено 2,7 млрд тенге. Работы общей протяженностью 5,3 км завершились в декабре прошлого года. В районах населенных пунктов Игилик, Жанаталап и Кокбулак русло было отрегулировано, берега забетонированы. Проект предполагал долгосрочную защиту от угрозы затопления. Гарантийный срок объекта сос­тавляет семь лет. Поврежденный участок будет восстановлен за счет подрядной организации.

Руководитель управления развития комфортной городской среды Абилхаир Онгар подчеркивает, что обрушение напрямую связано с деятельностью нелегальных добытчиков гравия вблизи дамбы. В настоящее время правоохранительные органы проводят работу по установлению виновных лиц.

Минувшая неделя вообще стала серьезным испытанием для коммунальных служб мегаполиса. По данным ДЧС Шымкента, с улиц и дворов было откачано почти 10 тыс. кубометров воды, уложено 1 120 мешков с песком для предотвращения разливов. В аварийно-спасательных работах были задействованы 40 единиц техники, 38 мотопомп и 165 человек личного состава. Обильные осадки привели к подтоплениям отдельных участков города, под тяжестью снега рухнули десятки деревьев.

Ситуация с дамбой вновь поднимает вопрос контроля за использованием природных ресурсов и сохранностью стратегически важных объектов. Незаконная добыча инертных материалов не только наносит ущерб окружающей среде, но и создает прямую угрозу безопасности жителей.

#Шымкент #ремонт #дамба

