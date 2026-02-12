Дамба снова требует ремонта Ситуация 18 февраля 2026 г. 2:23 5 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В городе после обильных осадков разрушено около 40 м бетонного укрепления на реке Бадам. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Объект, капитальный ремонт которого завершился всего несколько месяцев назад, снова нуждается в восстановлении. Причиной повреждений, по предварительным данным, стала незаконная добыча инертных материалов в русле реки. 15 февраля на пульт департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента поступило сообщение о разрушении участка бетонной дамбы в населенном пункте Жанаталап Абайского района. Специалисты оперативно выехали на место. Как сообщили в пресс-службе акима города, в результате незаконной добычи камня неизвестными лицами был поврежден участок гидротехнического сооружения протяженностью около 40 м. Ситуацию усугубили погодные условия: после продолжавшегося двое суток обильного снегопада и последовавшего интенсивного ливня уровень воды в реке резко поднялся. Часть плотины частично обрушилась в переполненное русло. В настоящее время угрозы подтопления жилых массивов нет, обстановка остается стабильной и находится под постоянным контролем. На укрепление береговой линии реки Бадам из городского бюджета было направлено 2,7 млрд тенге. Работы общей протяженностью 5,3 км завершились в декабре прошлого года. В районах населенных пунктов Игилик, Жанаталап и Кокбулак русло было отрегулировано, берега забетонированы. Проект предполагал долгосрочную защиту от угрозы затопления. Гарантийный срок объекта составляет семь лет. Поврежденный участок будет восстановлен за счет подрядной организации. Руководитель управления развития комфортной городской среды Абилхаир Онгар подчеркивает, что обрушение напрямую связано с деятельностью нелегальных добытчиков гравия вблизи дамбы. В настоящее время правоохранительные органы проводят работу по установлению виновных лиц. Минувшая неделя вообще стала серьезным испытанием для коммунальных служб мегаполиса. По данным ДЧС Шымкента, с улиц и дворов было откачано почти 10 тыс. кубометров воды, уложено 1 120 мешков с песком для предотвращения разливов. В аварийно-спасательных работах были задействованы 40 единиц техники, 38 мотопомп и 165 человек личного состава. Обильные осадки привели к подтоплениям отдельных участков города, под тяжестью снега рухнули десятки деревьев. Ситуация с дамбой вновь поднимает вопрос контроля за использованием природных ресурсов и сохранностью стратегически важных объектов. Незаконная добыча инертных материалов не только наносит ущерб окружающей среде, но и создает прямую угрозу безопасности жителей. #Шымкент #ремонт #дамба