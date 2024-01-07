Данилина в паре выиграла теннисный турнир в Окленде

Фото: федерация тенниса РК

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с Викторией Грунчаковой из Словакии выиграли турнир серии WTA в австралийском Окленде, сообщает Спорт Шрёдингера.

Соперницами по финалу были американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Мария Боузкова, которых казахстанско-словацкая пара обыграла со счетом 6:3, 6:7, 10:8.

Для Данилиной это пятый титул WTA в парном разряде.