Данилина в паре выиграла теннисный турнир в Окленде

Спорт
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Они обыграли американо-чешский дуэт, передает Kazpravda.kz

Фото: федерация тенниса РК

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с Викторией Грунчаковой из Словакии выиграли турнир серии WTA в австралийском Окленде, сообщает Спорт Шрёдингера.

Соперницами по финалу были американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Мария Боузкова, которых казахстанско-словацкая пара обыграла со счетом 6:3, 6:7, 10:8.

Для Данилиной это пятый титул WTA в парном разряде.

#теннис #Анна Данилина

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